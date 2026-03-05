Lavar o cabelo com chá de alecrim: para que serve e por que é recomendado 1 vez por semana

A erva queridinha da cozinha agora conquista espaço na rotina de cuidados capilares

Daniella Bruno - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/IA)

O alecrim (Rosmarinus officinalis) é uma erva aromatizadora bastante conhecida na culinária, mas também ganhou espaço no ramo de cuidados com os cabelos.

Lavar o cabelo com chá de alecrim virou tendência entre quem busca alternativas naturais, já que a mistura promete fios mais brilhantes, fortes e até efeito antiqueda.

A planta natural é composta por antioxidantes, como o ácido rosmarínico e o ácido carnósico. Esses compostos estimulam a circulação no couro cabeludo, favorecendo o crescimento de fios mais fortes e, consequentemente, ajudando na prevenção da queda.

Além disso, a lavagem com a mistura de alecrim ajuda a controlar a oleosidade, promove brilho, inibe o ressecamento e possui ação antifúngica.

O uso do chá de alecrim no cabelo se tornou tendência entre quem busca alternativas naturais de cuidado capilar. A planta é associada ao fortalecimento dos fios e à melhora da saúde do couro cabeludo.

Rico em compostos antioxidantes, o chá pode estimular a região e proporcionar sensação de frescor e limpeza prolongada. Muitas pessoas utilizam como enxágue final após a lavagem tradicional com shampoo e condicionador.

Quais são os benefícios e como o chá age nos fios

Primeiramente, o chá de alecrim atua diretamente no couro cabeludo. Ao estimular a circulação sanguínea local, ele cria um ambiente mais favorável para o crescimento saudável dos fios. Como resultado, muitas pessoas relatam cabelos com aparência mais encorpada e resistente.

Além disso, o efeito levemente adstringente ajuda no controle da oleosidade excessiva. Dessa forma, o couro cabeludo permanece limpo por mais tempo. A ação antifúngica também contribui para reduzir a proliferação de micro-organismos que podem causar descamação ou desconforto.

No entanto, apesar dos inúmeros benefícios da planta natural, é importante ter atenção ao uso de misturas com as quais não estamos acostumadas. Pessoas com dermatite ou com sensibilidade na região capilar devem realizar um teste antes de adotar o uso frequente do alecrim.

Como usar corretamente e por que limitar a frequência

A recomendação é aplicar o chá de alecrim uma vez por semana, sempre frio e coado. Para preparar, basta ferver a água, adicionar os ramos de alecrim, deixar em infusão por alguns minutos e aguardar esfriar completamente antes do uso.

Após lavar o cabelo normalmente, despeje o chá no couro cabeludo e nos fios como último enxágue, massageando suavemente. Não é necessário retirar com água. Essa frequência semanal evita possíveis irritações e mantém os benefícios sem sobrecarregar o couro cabeludo.

Caso haja qualquer sinal de irritação, coceira intensa ou vermelhidão, o uso deve ser suspenso imediatamente. Em situações de queda persistente ou problemas dermatológicos, o ideal é procurar orientação médica especializada.

Ao utilizar com moderação e atenção, o chá de alecrim pode se tornar um aliado simples e acessível na rotina de cuidados capilares.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!