Motociclista chama atenção ao mostrar por que “Goiânia é tenso” no trânsito

Em publicação que já acumula mais de 125 mil visualizações, condutor flagra situação que quase acabou em tragédia

Davi Galvão - 05 de março de 2026

Motociclista escapou por pouco de grave acidente de trânsito. (Imagem: Instagram/@claudioh_062)

Que Goiânia tem um trânsito complicado, já é batido. Entretanto, isso não quer dizer que exemplos de barbeiragens e falta total de senso por parte de alguns motoristas ainda não possam surpreender.

Um desses registros, que por pouco não acabou em tragédia, foi filmado pelo motociclista Claudio Henrique (@claudioh_062), na altura da Avenida Jamel Cecílio.

Nas imagens, o cinegrafista aparece trafegando pelo lado direito da via quando, subitamente, uma caminhonete adentra na via com uma curva aberta, sem respeitar a parada obrigatória.

A colisão só não ocorreu graças ao rápido reflexo do motociclista, que conseguiu puxar para a esquerda no último momento.

Após o susto, o cinegrafista não conseguiu conter a frustração no trânsito e rasgou o verbo com o motorista do automóvel.

Nos comentários da publicação, que já consta com mais de 125 mil visualizações, embora os internautas ainda reconhecessem a gravidade da situação, também pareceram achar graça do ocorrido e não perderam a oportunidade de fazer piadas.

“S-10 que se identifica como carreta bitrem”, brincou um.

“Até 80 o anjo guarda. Passou de 80, o anjo aguarda”, disse outro, em trocadilho.

