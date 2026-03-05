MPF abre investigação para apurar possíveis práticas de tortura no BBB 26

Órgão quer esclarecimentos da emissora sobre dinâmicas consideradas extremas

Folhapress - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Globoplay)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para apurar suspeitas de tortura e de tratamento desumano ou degradante no reality show Big Brother Brasil 26 (Globo). A informação para reportagem foi confirmada pelo próprio órgão.

A decisão, assinada pelo procurador regional adjunto dos Direitos do Cidadão, Júlio Araújo, baseia-se em representações que apontam possíveis riscos à integridade física e psicológica dos participantes desta edição.

Na denúncia são citadas duas crises convulsivas do ator Henri Castelli em uma prova do líder. Além disso, a dinâmica do “Exílio” -em que Breno e, depois, Alberto Cowboy ficaram na área externa da casa- e o “Quarto Branco”, que manteve participantes isolados por 120 horas com água e biscoito.

Na decisão, o procurador afirma que a liberdade de criação das emissoras não pode servir de justificativa para violações de direitos fundamentais. Ele lembra ainda que, por operarem por concessão pública, as TVs devem respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, conforme o artigo 221 da Constituição.

O MPF destaca que a proibição de tortura e de tratamentos degradantes é um princípio constitucional absoluto. Para o órgão, transformar o sofrimento alheio em entretenimento contraria o objetivo da República de construir uma sociedade justa e solidária.

Em manifestação preliminar no processo, a TV Globo afirmou que mantém assistência médica permanente aos participantes, com UTI móvel e protocolos de encaminhamento hospitalar. Sobre Henri Castelli, disse que ele recebeu atendimento adequado e foi levado a unidades de saúde externas em duas ocasiões.

Como primeira diligência, o MPF pediu que a emissora apresente esclarecimentos detalhados sobre os pontos levantados pela Comissão de Mortos e Desaparecidos.

A reportagem procurou a TV Globo para comentar a investigação. O texto será atualizado em caso de manifestação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!