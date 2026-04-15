Crianças criadas sem limites se tornam adultos muito competentes em cuidar dos outros, mas incapazes de pedir ajuda para si próprios, segundo pesquisas

Estudos apontam que ausência de limites na infância pode gerar adultos empáticos, mas com dificuldade de expressar necessidades

Gabriel Dias - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem toda infância difícil deixa marcas evidentes. Em muitos casos, o ambiente familiar parecia seguro, afetuoso e livre de conflitos.

No entanto, por trás dessa aparência equilibrada, pode existir um padrão silencioso que molda profundamente o comportamento na vida adulta.

Pesquisas indicam que crianças que assumem precocemente o papel de cuidadoras emocionais da família — seja em lares amorosos sem limites claros, seja em contextos de estresse, doença ou fragilidade parental — tendem a desenvolver uma habilidade incomum de cuidar dos outros.

Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas crescem com dificuldade de reconhecer e expressar as próprias necessidades.

Quando o cuidado se torna responsabilidade precoce

A psicologia define esse fenômeno como “parentificação”, termo introduzido pelo terapeuta familiar Salvador Minuchin, em 1967, para descrever a inversão de papéis dentro da família.

Nessa dinâmica, a criança assume funções emocionais que deveriam pertencer aos adultos, tornando-se suporte constante para pais ou responsáveis.

Embora esse padrão possa surgir também em lares considerados amorosos, ele não se limita a eles. A parentificação ocorre em contextos variados — desde famílias com pais emocionalmente imaturos até lares sob pressão financeira, conflito conjugal ou problemas de saúde mental.

O ponto central, segundo especialistas, é a dissolução de fronteiras geracionais: a criança passa a sentir que seu valor está diretamente ligado à capacidade de sustentar emocionalmente o outro.

Com o tempo, isso se transforma em comportamento automático. Na vida adulta, essas pessoas costumam ser vistas como confiáveis, empáticas e sempre disponíveis. No entanto, internamente, enfrentam uma dificuldade persistente de pedir ajuda ou demonstrar vulnerabilidade.

O impacto invisível nas relações

Estudos também mostram que a parentificação emocional pode afetar a construção de vínculos íntimos. O indivíduo aprende a oferecer apoio, mas não a recebê-lo de forma equilibrada. Assim, mesmo sendo valorizado socialmente, pode carregar uma sensação constante de solidão.

Especialistas destacam que o caminho para romper esse padrão começa pelo reconhecimento, mas envolve um processo mais amplo — que pode incluir terapia, trabalho com limites e o desenvolvimento de reciprocidade nas relações.

Vale destacar que, em circunstâncias adequadas, com apoio e reconhecimento familiar, a experiência também pode gerar resiliência e empatia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!