Luciano Huck desembarca em Goiânia para gravação e promete: “Alguém vai ficar milionário”
Apresentador veio à capital para gravar quadro que pode transformar a vida de um participante
O apresentador Luciano Huck desembarcou nesta quinta-feira (19) em Goiânia para gravar cenas de um quadro do programa Domingão com Huck, exibido pela TV Globo.
A visita foi revelada pelo próprio comunicador nas redes sociais, ainda na pista de pouso do avião.
“Hoje, alguém daqui vai ficar milionário”, disse, enquanto segurava uma barra pintada de ouro.
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A gravação faz parte do quadro “Familião”, uma das apostas do programa para premiar participantes com valores elevados.
Nos bastidores, imagens mostram a equipe de produção com equipamentos e uma caixa com a inscrição “boas notícias”, de onde saiu fumaça e o objeto simbólico exibido pelo apresentador.
A presença de Huck também movimentou fãs em Aparecida de Goiânia, que aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e registrar o momento.
“Obrigado pelo carinho”, escreveu o apresentador ao compartilhar imagens com admiradores.
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