5 plantas que ajudam a reduzir a presença de insetos no quintal e mantêm o jardim livre de pragas

A solução para afastar pragas pode estar no perfume natural do seu próprio jardim

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Insetos no quintal podem incomodar, principalmente em épocas mais quentes.

Mosquitos, pernilongos e pequenas pragas costumam aparecer com mais frequência durante o calor, tornando áreas externas menos agradáveis. No entanto, algumas plantas ajudam a reduzir naturalmente a presença desses visitantes indesejados.

Espécies com aroma intenso liberam substâncias naturais que afastam mosquitos e outras pragas. Esses compostos funcionam como repelentes naturais e criam uma barreira aromática no ambiente.

Além de funcionais, essas plantas contribuem para deixar o jardim mais bonito, perfumado e harmonioso.

Ao posicioná-las próximas a portas, janelas ou áreas de convivência, você aproveita o efeito repelente de forma prática e decorativa. Dessa maneira, além de proteger o espaço, você valoriza a estética do quintal.

Como usar as plantas a favor do seu jardim

Primeiramente, escolha espécies conhecidas pelo efeito repelente, como citronela, lavanda, hortelã, manjericão e alecrim. Essas plantas liberam aromas característicos que incomodam insetos, mas agradam muitas pessoas.

Em seguida, distribua os vasos estrategicamente. Coloque-os perto de entradas, corredores externos, varandas e áreas onde a família costuma se reunir. Assim, você cria uma espécie de proteção natural ao redor da casa.

Além disso, manter as plantas saudáveis é fundamental para potencializar o efeito. Regue na frequência adequada, faça podas regulares e evite o acúmulo de água parada no quintal.

Afinal, a combinação entre cuidado com o ambiente e uso de plantas repelentes aumenta a eficácia no controle de insetos.

Vale lembrar que, embora ajudem a reduzir a presença de pragas, essas espécies não substituem medidas básicas de limpeza e manutenção. Portanto, mantenha o quintal organizado, elimine focos de umidade excessiva e descarte corretamente resíduos orgânicos.

Ao unir estética e funcionalidade, você transforma o jardim em um espaço mais agradável e protegido. Com escolhas simples, é possível reduzir a presença de insetos no quintal sem recorrer imediatamente a produtos químicos.

