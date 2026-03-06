A cidade brasileira onde 40 °C são rotina e ter ar-condicionado virou necessidade para sobreviver

Entre bacia, asfalto e ar seco, esta cidade enfrenta picos acima de 40°C e muda rotina, obras e cidade para reduzir riscos

Gustavo de Souza - 06 de março de 2026

Quando o relógio ainda nem marcou 7h, esta cidade já dá sinais de que o dia será duro. Em semanas de calor intenso, a capital mato-grossense entra nos rankings de maiores temperaturas do país e vê a umidade despencar, em um combo que pressiona corpo, bolso e infraestrutura.

Por que Cuiabá esquenta tanto?

Pesquisas acadêmicas e análises locais apontam que a geografia pesa: Cuiabá se desenvolveu em área de relevo que dificulta a circulação de ventos e favorece o “acúmulo” de ar quente. Some a isso a urbanização acelerada e pouca arborização, e o efeito de ilha de calor ganha força.

Calor não é só desconforto: é risco

No auge da seca, é comum a combinação de máximas na casa dos 40°C com umidade em níveis muito baixos. Em episódios recentes, medições associadas ao monitoramento do Inmet indicaram máximas acima de 40°C e umidade perto de 13%–14%, patamar que aumenta o risco de desidratação e exaustão térmica.

Rotina “invertida” e a cidade que funciona à sombra

A adaptação virou cultura: serviços pesados começam mais cedo, o pico do meio-dia esvazia ruas e a vida volta a pulsar no começo da noite. A climatização, antes luxo, virou item de sobrevivência em casa, no trabalho e no transporte.

Urbanismo e arquitetura na linha de frente

Para enfrentar a sensação térmica, a prefeitura aposta em ampliar e qualificar a arborização, com plano para mapear árvores e orientar novos plantios, reconhecendo o papel das áreas verdes na redução do calor.

A ciência reforça o caminho: estudos indicam que vegetação urbana pode reduzir a temperatura em áreas densas e orientar políticas e regras de construção mais adequadas ao clima.

