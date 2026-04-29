Cientistas descobrem dois hábitos alimentares simples que ajudam a perder peso mais rápido

O horário das suas refeições pode estar influenciando muito mais do que sua fome — ele pode definir como seu corpo funciona

Daniella Bruno - 29 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Durante muito tempo, a discussão sobre alimentação girou quase exclusivamente em torno do que comer: calorias, nutrientes, dietas e restrições.

No entanto, uma nova abordagem vem ganhando força ao trazer um questionamento diferente — e igualmente importante: quando comer.

A rotina moderna, marcada por horários irregulares e refeições tardias, acabou afastando muitas pessoas do ritmo natural do corpo.

E, embora isso pareça apenas um detalhe, pesquisadores apontam que essa mudança pode impactar diretamente o metabolismo, o peso e até o risco de doenças ao longo do tempo.

Como o relógio biológico influencia sua alimentação

Antes de tudo, é importante entender o conceito de crononutrição.

Essa área estuda a relação entre a alimentação e o ciclo circadiano — o “relógio interno” que regula funções do corpo ao longo de 24 horas.

Durante o dia, especialmente pela manhã e início da tarde, o organismo está mais preparado para metabolizar alimentos.

Isso acontece porque hormônios, enzimas e a sensibilidade à insulina estão mais ativos nesse período.

Por outro lado, à noite, o corpo entra em modo de desaceleração. Ou seja, ele se prepara para descanso e reparo celular.

Quando você come tarde, força o organismo a trabalhar em um momento inadequado. Como consequência, a digestão se torna menos eficiente e o acúmulo de gordura pode aumentar.

Além disso, estudos com milhares de pessoas indicam que atrasar a primeira refeição do dia está associado ao aumento do IMC.

Em contrapartida, quem mantém um intervalo maior entre o jantar e o café da manhã tende a apresentar melhores resultados metabólicos.

Os hábitos que fazem diferença no metabolismo

A partir dessas descobertas, dois comportamentos simples se destacam:

1. Começar a comer mais cedo

Tomar café da manhã nas primeiras horas do dia

Ativar o metabolismo de forma alinhada ao ritmo natural do corpo

Melhorar o controle do apetite ao longo do dia

2. Prolongar o jejum noturno

Jantar mais cedo (por volta de 19h ou 20h)

Criar um intervalo de 12 a 13 horas até a próxima refeição

Permitir que o corpo foque em recuperação e regulação hormonal

Benefícios que vão além da perda de peso

Em primeiro lugar, alinhar as refeições ao relógio biológico melhora a eficiência metabólica.

Isso significa que o corpo utiliza melhor a energia consumida.

Além disso, há impactos positivos mais amplos. Pessoas que adotam esse padrão alimentar tendem a apresentar melhor controle da glicose, menor risco de desenvolver Diabetes Tipo 2 e redução de problemas cardiovasculares.

Outro ponto importante é a regulação da insulina. Ao evitar refeições tardias, o organismo mantém respostas hormonais mais estáveis, o que contribui para níveis de energia mais equilibrados ao longo do dia.

Alertas sobre comer tarde e jejum mal aplicado

Por outro lado, nem todas as estratégias funcionam da mesma forma.

Um erro comum, por exemplo, é pular o café da manhã e concentrar a alimentação apenas à tarde ou à noite.

Embora isso seja popular em algumas versões do jejum intermitente, estudos mostram que esse padrão pode trazer efeitos negativos.

Em vez de ajudar, ele pode estar associado ao aumento de peso e a hábitos menos saudáveis.

Além disso, comer muito tarde também representa um risco.

Esse comportamento desregula o relógio interno e dificulta processos essenciais como digestão, controle hormonal e qualidade do sono.

Comer no horário certo faz diferença

No fim das contas, a alimentação vai muito além da escolha dos alimentos.

O momento em que você come também desempenha um papel fundamental na sua saúde.

Assim, ao alinhar suas refeições ao ritmo natural do corpo, você não apenas melhora o metabolismo, mas também contribui para um funcionamento mais equilibrado e eficiente.

Pequenos ajustes de horário podem gerar impactos significativos no longo prazo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!