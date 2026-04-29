Não é café, nem energético: o “coquetel de cortisol” que promete mais energia e menos estresse logo pela manhã
Uma combinação simples de ingredientes pode ajudar o corpo a recuperar energia de forma mais estável — sem depender de estímulos intensos
A busca por mais energia ao longo do dia costuma levar muitas pessoas direto ao café.
No entanto, apesar do efeito imediato, o consumo frequente de cafeína pode gerar picos e quedas bruscas de disposição, além de intensificar sintomas de ansiedade e estresse em alguns casos.
Diante disso, cresce o interesse por alternativas mais equilibradas, que não apenas “estimulem” o corpo, mas que atuem na raiz do problema.
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É nesse cenário que algumas bebidas funcionais começaram a ganhar destaque — especialmente aquelas que prometem mais estabilidade energética ao longo do dia, sem os efeitos colaterais tão comuns dos estimulantes tradicionais.
O que é o cortisol e por que ele importa
Antes de entender a proposta da bebida, é essencial compreender o papel do cortisol no organismo.
Esse hormônio, produzido pelas glândulas adrenais, é fundamental para regular diversas funções do corpo.
Ele atua diretamente na resposta ao estresse, no controle da energia e até no ciclo do sono.
Em níveis equilibrados, o cortisol ajuda o corpo a despertar pela manhã, manter o foco e reagir a situações desafiadoras.
No entanto, quando há desequilíbrio — seja por excesso ou por quedas bruscas — surgem sintomas como cansaço constante, irritabilidade e dificuldade de concentração. É justamente esse cenário que faz muitas pessoas recorrerem ao café, criando um ciclo de estímulo e queda de energia.
Para que serve o coquetel de cortisol
É nesse ponto que entra o chamado coquetel de cortisol. Diferente do café, ele não estimula diretamente o sistema nervoso.
Em vez disso, ele apoia o funcionamento das glândulas adrenais por meio da reposição de nutrientes essenciais.
Primeiramente, a bebida atua na hidratação celular. A combinação de eletrólitos como sódio e potássio ajuda o corpo a manter o equilíbrio hídrico, o que impacta diretamente nos níveis de energia.
Além disso, a presença de vitamina C contribui para o funcionamento adequado das adrenais, enquanto minerais como o magnésio — frequentemente incluído nas variações — auxiliam no controle do estresse.
Como resultado, o organismo passa a responder melhor às demandas do dia, evitando picos e quedas bruscas de disposição. Ou seja, em vez de “forçar” energia, a bebida ajuda o corpo a produzi-la de forma mais estável.
Como preparar e consumir no dia a dia
A preparação é simples e rápida, o que facilita a adoção na rotina:
Ingredientes:
- 1/2 xícara de suco de laranja
- 1/2 a 1 xícara de água de coco
- 1 pitada de sal integral ou sal rosa
Opcionais:
- Magnésio em pó (1 dose)
- 1/4 de colher de chá de cremor de tártaro
- Gelo ou água com gás
Modo de preparo:
- Misture o suco de laranja com a água de coco em um copo
- Adicione a pitada de sal
- Inclua os opcionais, se desejar
- Mexa bem até dissolver tudo
- Finalize com gelo ou água com gás, se preferir
Além disso, especialistas sugerem consumir por volta das 10h da manhã ou às 15h. Nesses horários, o corpo costuma apresentar queda natural de energia, e a bebida pode ajudar a equilibrar esse momento.
Energia com mais equilíbrio
Mais do que uma tendência, o coquetel de cortisol reflete uma mudança na forma como lidamos com o cansaço.
Em vez de buscar soluções imediatas, a proposta é oferecer suporte real ao organismo.
Assim, ao priorizar hidratação e reposição de nutrientes, essa alternativa pode ajudar a manter a energia ao longo do dia de forma mais equilibrada — sem os altos e baixos tão comuns de outras bebidas estimulantes.
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