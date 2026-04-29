Não é café, nem energético: o “coquetel de cortisol” que promete mais energia e menos estresse logo pela manhã

Uma combinação simples de ingredientes pode ajudar o corpo a recuperar energia de forma mais estável — sem depender de estímulos intensos

Daniella Bruno -
Não é café, nem energético: o “coquetel de cortisol” que promete mais energia e menos estresse logo pela manhã
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ The Wall Street Journal)

A busca por mais energia ao longo do dia costuma levar muitas pessoas direto ao café.

No entanto, apesar do efeito imediato, o consumo frequente de cafeína pode gerar picos e quedas bruscas de disposição, além de intensificar sintomas de ansiedade e estresse em alguns casos.

Diante disso, cresce o interesse por alternativas mais equilibradas, que não apenas “estimulem” o corpo, mas que atuem na raiz do problema.

Leia também

É nesse cenário que algumas bebidas funcionais começaram a ganhar destaque — especialmente aquelas que prometem mais estabilidade energética ao longo do dia, sem os efeitos colaterais tão comuns dos estimulantes tradicionais.

O que é o cortisol e por que ele importa

Antes de entender a proposta da bebida, é essencial compreender o papel do cortisol no organismo.

Esse hormônio, produzido pelas glândulas adrenais, é fundamental para regular diversas funções do corpo.

Ele atua diretamente na resposta ao estresse, no controle da energia e até no ciclo do sono.

Em níveis equilibrados, o cortisol ajuda o corpo a despertar pela manhã, manter o foco e reagir a situações desafiadoras.

No entanto, quando há desequilíbrio — seja por excesso ou por quedas bruscas — surgem sintomas como cansaço constante, irritabilidade e dificuldade de concentração. É justamente esse cenário que faz muitas pessoas recorrerem ao café, criando um ciclo de estímulo e queda de energia.

Para que serve o coquetel de cortisol

É nesse ponto que entra o chamado coquetel de cortisol. Diferente do café, ele não estimula diretamente o sistema nervoso.

Em vez disso, ele apoia o funcionamento das glândulas adrenais por meio da reposição de nutrientes essenciais.

Primeiramente, a bebida atua na hidratação celular. A combinação de eletrólitos como sódio e potássio ajuda o corpo a manter o equilíbrio hídrico, o que impacta diretamente nos níveis de energia.

Além disso, a presença de vitamina C contribui para o funcionamento adequado das adrenais, enquanto minerais como o magnésio — frequentemente incluído nas variações — auxiliam no controle do estresse.

Como resultado, o organismo passa a responder melhor às demandas do dia, evitando picos e quedas bruscas de disposição. Ou seja, em vez de “forçar” energia, a bebida ajuda o corpo a produzi-la de forma mais estável.

Como preparar e consumir no dia a dia

A preparação é simples e rápida, o que facilita a adoção na rotina:

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de suco de laranja
  • 1/2 a 1 xícara de água de coco
  • 1 pitada de sal integral ou sal rosa

Opcionais:

  • Magnésio em pó (1 dose)
  • 1/4 de colher de chá de cremor de tártaro
  • Gelo ou água com gás

Modo de preparo:

  • Misture o suco de laranja com a água de coco em um copo
  • Adicione a pitada de sal
  • Inclua os opcionais, se desejar
  • Mexa bem até dissolver tudo
  • Finalize com gelo ou água com gás, se preferir

Além disso, especialistas sugerem consumir por volta das 10h da manhã ou às 15h. Nesses horários, o corpo costuma apresentar queda natural de energia, e a bebida pode ajudar a equilibrar esse momento.

Energia com mais equilíbrio

Mais do que uma tendência, o coquetel de cortisol reflete uma mudança na forma como lidamos com o cansaço.

Em vez de buscar soluções imediatas, a proposta é oferecer suporte real ao organismo.

Assim, ao priorizar hidratação e reposição de nutrientes, essa alternativa pode ajudar a manter a energia ao longo do dia de forma mais equilibrada — sem os altos e baixos tão comuns de outras bebidas estimulantes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.