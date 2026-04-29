Não é café, nem energético: o “coquetel de cortisol” que promete mais energia e menos estresse logo pela manhã

Uma combinação simples de ingredientes pode ajudar o corpo a recuperar energia de forma mais estável — sem depender de estímulos intensos

Daniella Bruno - 29 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ The Wall Street Journal)

A busca por mais energia ao longo do dia costuma levar muitas pessoas direto ao café.

No entanto, apesar do efeito imediato, o consumo frequente de cafeína pode gerar picos e quedas bruscas de disposição, além de intensificar sintomas de ansiedade e estresse em alguns casos.

Diante disso, cresce o interesse por alternativas mais equilibradas, que não apenas “estimulem” o corpo, mas que atuem na raiz do problema.

É nesse cenário que algumas bebidas funcionais começaram a ganhar destaque — especialmente aquelas que prometem mais estabilidade energética ao longo do dia, sem os efeitos colaterais tão comuns dos estimulantes tradicionais.

O que é o cortisol e por que ele importa

Antes de entender a proposta da bebida, é essencial compreender o papel do cortisol no organismo.

Esse hormônio, produzido pelas glândulas adrenais, é fundamental para regular diversas funções do corpo.

Ele atua diretamente na resposta ao estresse, no controle da energia e até no ciclo do sono.

Em níveis equilibrados, o cortisol ajuda o corpo a despertar pela manhã, manter o foco e reagir a situações desafiadoras.

No entanto, quando há desequilíbrio — seja por excesso ou por quedas bruscas — surgem sintomas como cansaço constante, irritabilidade e dificuldade de concentração. É justamente esse cenário que faz muitas pessoas recorrerem ao café, criando um ciclo de estímulo e queda de energia.

Para que serve o coquetel de cortisol

É nesse ponto que entra o chamado coquetel de cortisol. Diferente do café, ele não estimula diretamente o sistema nervoso.

Em vez disso, ele apoia o funcionamento das glândulas adrenais por meio da reposição de nutrientes essenciais.

Primeiramente, a bebida atua na hidratação celular. A combinação de eletrólitos como sódio e potássio ajuda o corpo a manter o equilíbrio hídrico, o que impacta diretamente nos níveis de energia.

Além disso, a presença de vitamina C contribui para o funcionamento adequado das adrenais, enquanto minerais como o magnésio — frequentemente incluído nas variações — auxiliam no controle do estresse.

Como resultado, o organismo passa a responder melhor às demandas do dia, evitando picos e quedas bruscas de disposição. Ou seja, em vez de “forçar” energia, a bebida ajuda o corpo a produzi-la de forma mais estável.

Como preparar e consumir no dia a dia

A preparação é simples e rápida, o que facilita a adoção na rotina:

Ingredientes:

1/2 xícara de suco de laranja

1/2 a 1 xícara de água de coco

1 pitada de sal integral ou sal rosa

Opcionais:

Magnésio em pó (1 dose)

1/4 de colher de chá de cremor de tártaro

Gelo ou água com gás

Modo de preparo:

Misture o suco de laranja com a água de coco em um copo

Adicione a pitada de sal

Inclua os opcionais, se desejar

Mexa bem até dissolver tudo

Finalize com gelo ou água com gás, se preferir

Além disso, especialistas sugerem consumir por volta das 10h da manhã ou às 15h. Nesses horários, o corpo costuma apresentar queda natural de energia, e a bebida pode ajudar a equilibrar esse momento.

Energia com mais equilíbrio

Mais do que uma tendência, o coquetel de cortisol reflete uma mudança na forma como lidamos com o cansaço.

Em vez de buscar soluções imediatas, a proposta é oferecer suporte real ao organismo.

Assim, ao priorizar hidratação e reposição de nutrientes, essa alternativa pode ajudar a manter a energia ao longo do dia de forma mais equilibrada — sem os altos e baixos tão comuns de outras bebidas estimulantes.

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