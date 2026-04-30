O país mais barato da Europa, onde se vive com € 30 por dia, tem vinho milenar, montanhas gigantes, praias no Mar Negro e encanta turistas de todo o mundo

Esse destino nos Balcãs combina custo baixíssimo, paisagens de tirar o fôlego e uma tradição vinícola que poucos conhecem

Gabriel Dias - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Imagine um destino europeu onde é possível jantar bem, dormir em um hotel confortável e ainda passear o dia inteiro gastando menos do que se gastaria em um almoço rápido em Paris.

Parece bom demais para ser verdade, mas esse lugar existe, fica nos Balcãs e tem atraído cada vez mais turistas em busca de experiências autênticas sem comprometer o orçamento.

Um destino que cabe no bolso de qualquer viajante

A Bulgária é frequentemente apontada como o país mais barato da Europa para turismo. Segundo dados do Eurostat, os preços no país equivalem a cerca de 57% da média da União Europeia, ficando bem abaixo de vizinhos como Grécia e Croácia.

Na prática, isso significa que um viajante econômico consegue se manter com aproximadamente €30 por dia, cobrindo hospedagem, alimentação e transporte.

Refeições completas em restaurantes locais saem entre €3 e €7, e uma garrafa de vinho no supermercado custa cerca de €4.

Vinho com mais de 5 mil anos de história

Poucos sabem, mas a Bulgária é um dos berços da viticultura (produção de uvas) mundial. A tradição de produzir vinho no país remonta aos trácios, civilização antiga que habitava a região e já cultivava uvas desde aproximadamente 4000 a.C.

Hoje, o país abriga cinco regiões vinícolas oficiais, com destaque para uvas nativas como Mavrud e Melnik, que dificilmente são encontradas fora dos Balcãs.

Em 2025, Plovdiv, a segunda maior cidade do país, foi eleita a capital europeia do vinho, consolidando a Bulgária como um ponto de interesse quando o assunto é vinho no continente.

Montanhas, praias e cidades históricas

A paisagem búlgara surpreende pela diversidade. Cadeias montanhosas como Rila, Pirin e Ródopes oferecem trilhas, mosteiros centenários e estações de esqui acessíveis.

Já o litoral do Mar Negro reúne praias de areia dourada e cidades costeiras como Varna, que mistura ruínas romanas, vida noturna agitada e ares de metrópole à beira-mar.

Por que a Bulgária ainda é tão pouco conhecida?

Por que a Bulgária ainda é tão pouco conhecida?

Mesmo com tantos atrativos, a Bulgária segue fora do radar da maioria dos brasileiros. A ausência de voos diretos entre o Brasil e o país, a barreira do idioma búlgaro (que utiliza o alfabeto cirílico) e a forte concorrência de destinos europeus mais tradicionais, como Portugal, Espanha e Itália, ajudam a explicar esse desconhecimento.

Ainda assim, o cenário vem mudando aos poucos, à medida que viajantes em busca de experiências autênticas e econômicas descobrem que os Balcãs reservam surpresas que o roteiro convencional não oferece.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!