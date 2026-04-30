O país mais barato da Europa, onde se vive com € 30 por dia, tem vinho milenar, montanhas gigantes, praias no Mar Negro e encanta turistas de todo o mundo
Esse destino nos Balcãs combina custo baixíssimo, paisagens de tirar o fôlego e uma tradição vinícola que poucos conhecem
Imagine um destino europeu onde é possível jantar bem, dormir em um hotel confortável e ainda passear o dia inteiro gastando menos do que se gastaria em um almoço rápido em Paris.
Parece bom demais para ser verdade, mas esse lugar existe, fica nos Balcãs e tem atraído cada vez mais turistas em busca de experiências autênticas sem comprometer o orçamento.
Um destino que cabe no bolso de qualquer viajante
A Bulgária é frequentemente apontada como o país mais barato da Europa para turismo. Segundo dados do Eurostat, os preços no país equivalem a cerca de 57% da média da União Europeia, ficando bem abaixo de vizinhos como Grécia e Croácia.
- A cidade brasileira construída dentro de um vulcão tem 30 km de diâmetro, 800 km² de área e águas naturais a 45°C
- Custa R$ 1 bilhão e ninguém mora: a cidade com 732 castelos abandonados que está apodrecendo e virou cenário fantasma
- A cidade do fim do mundo fica ao lado do Brasil, não exige passaporte e tem temperaturas que raramente passam de 10°C
Na prática, isso significa que um viajante econômico consegue se manter com aproximadamente €30 por dia, cobrindo hospedagem, alimentação e transporte.
Refeições completas em restaurantes locais saem entre €3 e €7, e uma garrafa de vinho no supermercado custa cerca de €4.
Vinho com mais de 5 mil anos de história
Poucos sabem, mas a Bulgária é um dos berços da viticultura (produção de uvas) mundial. A tradição de produzir vinho no país remonta aos trácios, civilização antiga que habitava a região e já cultivava uvas desde aproximadamente 4000 a.C.
Hoje, o país abriga cinco regiões vinícolas oficiais, com destaque para uvas nativas como Mavrud e Melnik, que dificilmente são encontradas fora dos Balcãs.
Em 2025, Plovdiv, a segunda maior cidade do país, foi eleita a capital europeia do vinho, consolidando a Bulgária como um ponto de interesse quando o assunto é vinho no continente.
Montanhas, praias e cidades históricas
A paisagem búlgara surpreende pela diversidade. Cadeias montanhosas como Rila, Pirin e Ródopes oferecem trilhas, mosteiros centenários e estações de esqui acessíveis.
Já o litoral do Mar Negro reúne praias de areia dourada e cidades costeiras como Varna, que mistura ruínas romanas, vida noturna agitada e ares de metrópole à beira-mar.
Por que a Bulgária ainda é tão pouco conhecida?
Por que a Bulgária ainda é tão pouco conhecida?
Mesmo com tantos atrativos, a Bulgária segue fora do radar da maioria dos brasileiros. A ausência de voos diretos entre o Brasil e o país, a barreira do idioma búlgaro (que utiliza o alfabeto cirílico) e a forte concorrência de destinos europeus mais tradicionais, como Portugal, Espanha e Itália, ajudam a explicar esse desconhecimento.
Ainda assim, o cenário vem mudando aos poucos, à medida que viajantes em busca de experiências autênticas e econômicas descobrem que os Balcãs reservam surpresas que o roteiro convencional não oferece.
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