Descoberta revela defesa oculta do cérebro contra o Alzheimer

Estudo publicado na revista Cell revela mecanismo natural que ajuda neurônios a eliminar proteína ligada ao Alzheimer

Gabriel Dias - 08 de março de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Pesquisadores identificaram um mecanismo natural do cérebro capaz de proteger determinados neurônios contra processos associados ao Alzheimer.

A descoberta ajuda a explicar por que algumas células cerebrais conseguem resistir melhor aos danos provocados pela doença, enquanto outras acabam sendo mais vulneráveis.

O estudo foi conduzido por cientistas da UCLA Health e da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), nos Estados Unidos, e teve seus resultados publicados na revista científica Cell.

A pesquisa investigou o comportamento de neurônios expostos à proteína tau, substância que, quando se acumula de forma anormal, está diretamente ligada ao desenvolvimento do Alzheimer e de outras demências.

Durante a análise, os pesquisadores perceberam que certos neurônios possuem uma espécie de mecanismo de defesa biológico capaz de eliminar versões tóxicas da proteína tau antes que ela cause danos mais graves às estruturas cerebrais.

Essa capacidade de “limpeza” celular pode ser um dos fatores que explicam a maior resistência de algumas regiões do cérebro ao avanço da doença.

A proteína tau tem papel importante no funcionamento normal das células nervosas, ajudando a estabilizar estruturas internas dos neurônios.

No entanto, quando sofre alterações e passa a se acumular de forma tóxica, pode desencadear processos degenerativos que afetam memória, raciocínio e outras funções cognitivas.

Compreender como alguns neurônios conseguem neutralizar esse processo pode abrir novos caminhos para o desenvolvimento de tratamentos contra o Alzheimer.

Segundo os cientistas envolvidos, identificar e estimular esse sistema de proteção natural pode ajudar a retardar ou até impedir o avanço da doença no futuro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!