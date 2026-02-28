Pesquisadores removem placas do Alzheimer e conseguem desacelerar sinais da doença

Estudos clínicos com Lecanemab e Donanemab mostram remoção de placas beta-amiloides e desaceleração dos sintomas em fases iniciais do Alzheimer

Gabriel Yuri Souto - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Instituto de Bioengenharia da Catalunha (IBEC))

A ciência registrou um avanço relevante na luta contra o Alzheimer após estudos clínicos indicarem que novos medicamentos conseguem remover placas beta-amiloides do cérebro e desacelerar a progressão dos sintomas.

Pesquisas com fármacos como o Lecanemab e o Donanemab demonstraram resultados promissores, especialmente em pacientes nos estágios iniciais da doença.

As placas beta-amiloides são consideradas uma das principais marcas biológicas do Alzheimer. Elas se acumulam entre os neurônios e prejudicam a comunicação cerebral ao longo do tempo.

Por isso, cientistas têm concentrado esforços em terapias capazes de reduzir esse acúmulo e preservar as funções cognitivas.

Como funcionam os novos medicamentos contra o Alzheimer

Os estudos clínicos mostram que os anticorpos monoclonais atuam diretamente na remoção das placas amiloides presentes no cérebro.

Dessa forma, os medicamentos ajudam a reduzir a inflamação cerebral e a desacelerar o avanço do declínio cognitivo.

Além disso, os resultados indicam que pacientes em fases iniciais apresentaram progressão mais lenta dos sintomas quando comparados àqueles que não receberam o tratamento.

Assim, os dados reforçam a importância do diagnóstico precoce para aumentar a eficácia das terapias.

O que dizem os resultados das pesquisas clínicas

Ensaios clínicos internacionais apontaram que o uso controlado desses medicamentos promoveu redução significativa das placas associadas à doença.

Consequentemente, houve uma desaceleração mensurável na perda de memória e em outras funções cognitivas.

No entanto, os pesquisadores destacam que os tratamentos não representam uma cura definitiva. Ainda assim, eles configuram um avanço importante, pois atuam diretamente em um dos mecanismos centrais do Alzheimer, algo que terapias anteriores não conseguiam fazer de forma consistente.

Por que o diagnóstico precoce se torna ainda mais essencial

Especialistas ressaltam que os novos medicamentos apresentam maior eficácia quando administrados nos estágios iniciais da doença.

Portanto, a identificação precoce dos sinais, como lapsos de memória frequentes e dificuldades cognitivas leves, torna-se decisiva para o sucesso do tratamento.

Além disso, o acompanhamento médico contínuo permite avaliar riscos, benefícios e possíveis efeitos colaterais, garantindo maior segurança ao paciente durante o uso das novas terapias.

Um passo importante, mas ainda em evolução

Embora os resultados sejam considerados um marco científico, a comunidade médica reforça que as pesquisas continuam em andamento.

Novos estudos buscam confirmar a eficácia a longo prazo, além de avaliar a acessibilidade e o impacto clínico em diferentes perfis de pacientes.

Mesmo assim, a remoção das placas beta-amiloides e a desaceleração dos sintomas representam um dos avanços mais relevantes dos últimos anos no enfrentamento do Alzheimer, ampliando as perspectivas de tratamento e qualidade de vida para pacientes diagnosticados precocemente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!