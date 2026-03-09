Bolo de cenoura com cobertura crocante: fácil de fazer e uma delícia

Massa fofinha e cobertura que forma uma casquinha crocante por cima transformam essa receita simples em um clássico impossível de resistir

Layne Brito - 09 de março de 2026

Em meio a tantas versões modernas do bolo de cenoura, uma receita clássica ainda desperta memórias e conquista paladares: o bolo fofinho com cobertura crocante de chocolate.

Diferente das coberturas cremosas que se tornaram populares, essa versão cria uma casquinha durinha por cima do bolo, trazendo aquele sabor nostálgico que muita gente lembra da infância.

O segredo para um bom resultado começa na massa. Medir a cenoura em gramas ajuda a manter o equilíbrio da receita e evita que o bolo fique pesado.

Outro cuidado importante é peneirar a farinha de trigo e misturar os ingredientes com delicadeza depois de bater no liquidificador, garantindo uma textura leve e macia.

Já a cobertura é responsável pelo toque final.

Quando levada ao fogo e despejada ainda quente sobre o bolo recém-assado, ela seca naturalmente e forma uma camada crocante irresistível.

Simples, nostálgico e perfeito para acompanhar um café, esse bolo de cenoura prova que as receitas mais tradicionais continuam sendo algumas das mais deliciosas.

Receita do bolo de cenoura com cobertura crocante

Ingredientes da massa

250 g de cenoura

3 ovos

120 ml de óleo

200 g de açúcar

250 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo da massa

No liquidificador, bata bem a cenoura, os ovos, o óleo e o açúcar até formar um creme liso. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada, misturando delicadamente apenas até incorporar. Acrescente o fermento e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos.

Ingredientes da cobertura

140 g de chocolate em pó

200 g de açúcar

70 g de margarina

50 ml de leite

Modo de preparo da cobertura

Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre. No início pode parecer que a mistura não vai dar certo, mas continue mexendo. Quando começar a ferver, conte cerca de dois minutos e desligue o fogo.

Com o bolo ainda quente, faça pequenos furinhos na superfície e despeje a cobertura por cima.

Depois de aproximadamente 20 minutos, a cobertura vai secar e formar a clássica casquinha crocante.

