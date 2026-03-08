Bolo de choconinho: receita irresistível para o lanche da criançada
Massa fofinha, recheio cremoso e cobertura intensa transformam a receita em uma opção certeira para agradar toda a família
Chocolate e leite em pó formam uma das combinações mais queridas quando o assunto é sobremesa. No bolo de choconinho, essa dupla aparece em camadas generosas que transformam uma receita simples em uma opção perfeita para o lanche da tarde ou para agradar a criançada em qualquer ocasião.
A base da receita é um bolo de chocolate preparado no liquidificador, que fica macio e fácil de fazer.
Depois de assado, ele ganha um recheio cremoso de leite em pó com chocolate branco e uma cobertura de chocolate mais intensa, criando um contraste de sabores que deixa o resultado ainda mais irresistível.
Além de saboroso, o preparo é prático e não exige técnicas complicadas, o que torna o bolo uma ótima escolha até para quem não tem muita experiência na cozinha.
Ingredientes
Massa do bolo
- 2 xícaras de farinha de trigo (240 g)
- 1 colher de sopa de fermento químico (15 g)
- 3 ovos
- 1/2 xícara de óleo vegetal
- 1/2 xícara de cacau em pó
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de água morna
Recheio de Choconinho (leite em pó)
- 1/2 caixa de leite condensado (200 g)
- 1/2 xícara de leite em pó (50 g)
- 1 caixinha de creme de leite (200 g)
- 1 xícara de leite (240 ml)
- 100 g de chocolate branco picado
Cobertura de chocolate
- 1/2 caixa de leite condensado (200 g)
- 1 caixinha de creme de leite (200 g)
- 200 g de chocolate meio amargo picado
- Granulado para finalizar.
Modo de preparo
1. Massa
No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o cacau em pó, a água morna e o açúcar até formar uma mistura homogênea.
Acrescente a farinha de trigo e bata novamente. Por último, misture o fermento.
Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos.
2. Recheio de leite em pó
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite, o leite em pó e o chocolate branco.
Leve ao fogo médio mexendo sempre até engrossar levemente. Reserve.
3. Cobertura de chocolate
Em outra panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o chocolate meio amargo.
Leve ao fogo mexendo até formar um creme liso e mais encorpado.
4. Montagem
Depois de assado, corte o topo do bolo para nivelar.
Com uma colher, faça uma cavidade no centro do bolo e recheie com o creme de leite em pó.
Cubra com a ganache de chocolate e finalize com granulado.
O resultado é um bolo extremamente cremoso, equilibrado entre o sabor do chocolate e a suavidade do leite em pó, perfeito para servir no café da tarde.
