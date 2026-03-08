Bolo de choconinho: receita irresistível para o lanche da criançada

Massa fofinha, recheio cremoso e cobertura intensa transformam a receita em uma opção certeira para agradar toda a família

Layne Brito - 08 de março de 2026

Chocolate e leite em pó formam uma das combinações mais queridas quando o assunto é sobremesa. No bolo de choconinho, essa dupla aparece em camadas generosas que transformam uma receita simples em uma opção perfeita para o lanche da tarde ou para agradar a criançada em qualquer ocasião.

A base da receita é um bolo de chocolate preparado no liquidificador, que fica macio e fácil de fazer.

Depois de assado, ele ganha um recheio cremoso de leite em pó com chocolate branco e uma cobertura de chocolate mais intensa, criando um contraste de sabores que deixa o resultado ainda mais irresistível.

Além de saboroso, o preparo é prático e não exige técnicas complicadas, o que torna o bolo uma ótima escolha até para quem não tem muita experiência na cozinha.

Ingredientes

Massa do bolo

2 xícaras de farinha de trigo (240 g)

1 colher de sopa de fermento químico (15 g)

3 ovos

1/2 xícara de óleo vegetal

1/2 xícara de cacau em pó

1 xícara de açúcar

1 xícara de água morna

Recheio de Choconinho (leite em pó)

1/2 caixa de leite condensado (200 g)

1/2 xícara de leite em pó (50 g)

1 caixinha de creme de leite (200 g)

1 xícara de leite (240 ml)

100 g de chocolate branco picado

Cobertura de chocolate

1/2 caixa de leite condensado (200 g)

1 caixinha de creme de leite (200 g)

200 g de chocolate meio amargo picado

Granulado para finalizar.

Modo de preparo

1. Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o cacau em pó, a água morna e o açúcar até formar uma mistura homogênea.

Acrescente a farinha de trigo e bata novamente. Por último, misture o fermento.

Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos.

2. Recheio de leite em pó

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite, o leite em pó e o chocolate branco.

Leve ao fogo médio mexendo sempre até engrossar levemente. Reserve.

3. Cobertura de chocolate

Em outra panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o chocolate meio amargo.

Leve ao fogo mexendo até formar um creme liso e mais encorpado.

4. Montagem

Depois de assado, corte o topo do bolo para nivelar.

Com uma colher, faça uma cavidade no centro do bolo e recheie com o creme de leite em pó.

Cubra com a ganache de chocolate e finalize com granulado.

O resultado é um bolo extremamente cremoso, equilibrado entre o sabor do chocolate e a suavidade do leite em pó, perfeito para servir no café da tarde.

