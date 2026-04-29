Goiânia terá reality show onde corretores de imóveis ficarão confinados em decorado e enfrentarão desafios

Vencedor será definido por voto popular; o primeiro colocado recebe R$ 10 mil e o segundo, R$ 4 mil

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

Reality ocorre entre os dias 16 a 19 de maio. (Foto: Reprodução/Palme)

A construtora goiana Palme anunciou um reality show inédito protagonizado por corretores de imóveis.

O projeto, intitulado Casa Palme, selecionará oito corretores para passar quatro dias enfrentando desafios dentro de uma casa decorada, entre os dias 16 e 19 de maio.

A proposta é preparar os participantes para os novos modelos de comunicação do setor, gerando conteúdo para as redes sociais dos profissionais envolvidos.

O vencedor será definido por voto popular: o primeiro colocado recebe R$ 10 mil e o segundo, R$ 4 mil.

Como vai funcionar?

Os participantes viverão quatro dias em um imóvel da Palme que deverão vender ao final, passando por provas clássicas de reality, como prova do líder, confessionário e votações abertas.

O projeto pode ser acompanhado pelo Instagram da incorporadora ou pelo site oficial.

Como participar?

As inscrições estão abertas no site oficial da Palme. É necessário ter mais de 18 anos e registro ativo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO).

O vencedor será anunciado no dia 19 de maio, durante o lançamento de um novo projeto da construtora.

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