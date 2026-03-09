Segundo psicólogos, pessoas mais felizes depois dos 70 anos são as que param de exigir que cada dia tenha um propósito

Com o passar do tempo, muitas pessoas descobrem que viver bem nem sempre significa preencher cada momento com metas ou objetivos

09 de março de 2026

Durante grande parte da vida, muitas pessoas são ensinadas a medir o próprio valor pela produtividade. Trabalhar, cumprir metas, construir algo novo e manter a rotina sempre cheia acabam se tornando referências de sucesso e realização.

No entanto, segundo análises da psicologia sobre o envelhecimento, essa lógica tende a mudar com o passar dos anos.

Estudos sobre bem-estar na terceira idade indicam que muitas das pessoas mais satisfeitas com a vida após os 70 anos são justamente aquelas que deixam de exigir que cada dia tenha um propósito específico.

Em vez de buscar constantemente metas ou resultados, elas passam a valorizar momentos simples, experiências cotidianas e a liberdade de viver sem a pressão constante de produzir.

Essa mudança de perspectiva pode trazer um tipo diferente de tranquilidade. Ao abandonar a necessidade de justificar cada atividade ou cada momento do dia, muitos idosos relatam sentir menos ansiedade e mais aceitação em relação à própria rotina.

O tempo livre deixa de ser visto como vazio e passa a ser percebido como espaço para descanso, contemplação e prazer.

Outro fator importante é a mudança na forma de encarar o próprio tempo.

Depois de décadas marcadas por responsabilidades, compromissos e cobranças internas, algumas pessoas passam a compreender que nem todos os dias precisam ser extraordinários.

A simplicidade de uma caminhada, de uma conversa ou até mesmo do silêncio pode ganhar um novo significado.

Isso não significa abandonar interesses ou projetos, mas sim reduzir a pressão por resultados constantes.

Para muitos especialistas, essa postura ajuda a construir uma relação mais leve com a própria existência, permitindo que o envelhecimento seja vivido com mais serenidade e menos cobranças.

Ao final, a felicidade nessa fase da vida parece estar menos ligada a grandes objetivos e mais à capacidade de aceitar o presente como ele é.

Para quem chega a essa etapa com essa compreensão, cada dia não precisa provar nada, basta ser vivido.

