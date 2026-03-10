Adeus às calçadas sem graça: a técnica com pó de xadrez e cimento que está revolucionando as entradas das casas

Uma mistura simples pode transformar completamente a aparência das entradas e áreas externas das casas

Daniella Bruno - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Durante muito tempo, as calçadas e entradas das casas eram feitas apenas com cimento comum, sem muitos detalhes ou preocupação estética.

No entanto, novas técnicas de acabamento têm mudado essa realidade e transformado áreas externas em verdadeiros elementos de destaque na arquitetura residencial.

Entre essas tendências, uma mistura simples vem chamando atenção: o uso do pó de xadrez combinado com cimento. Essa técnica, cada vez mais popular em projetos de reforma e construção, permite criar pisos coloridos, modernos e muito mais interessantes visualmente.

Além de melhorar o aspecto da entrada da casa, o método também oferece praticidade e durabilidade.

Isso acontece porque o pó de xadrez funciona como um pigmento mineral que colore a massa de cimento e argamassa, permitindo diferentes tonalidades e efeitos decorativos diretamente no piso.

Dessa forma, o resultado vai muito além de uma simples calçada. O acabamento ganha textura, personalidade e pode valorizar significativamente a fachada da residência.

Como funciona a mistura de cimento com pó de xadrez

O pó de xadrez é um pigmento à base de óxido de ferro muito utilizado para colorir cimento, argamassa e concreto. Ele se mistura diretamente aos materiais secos, garantindo uma coloração uniforme em toda a massa antes da adição de água.

Na prática, o processo é relativamente simples. Primeiro, mistura-se o cimento, a areia e o pigmento ainda secos.

Em muitas aplicações, utiliza-se aproximadamente uma parte de pigmento para cada dez partes de cimento, embora a quantidade possa variar dependendo da intensidade de cor desejada.

Em seguida, adiciona-se água gradualmente até formar uma argamassa homogênea. Depois de pronta, essa massa é aplicada sobre o contrapiso e espalhada de forma uniforme, geralmente com o auxílio de desempenadeiras ou outras ferramentas de acabamento.

Além disso, muitos profissionais utilizam a técnica junto ao cimento queimado, criando superfícies coloridas com aparência moderna e levemente rústica, muito valorizada em projetos de arquitetura contemporânea.

Assim, a entrada da casa deixa de ser apenas funcional e passa a fazer parte da estética do imóvel, contribuindo diretamente para a valorização do espaço externo.

Por que essa técnica tem ganhado popularidade

Primeiramente, o custo relativamente baixo faz com que a técnica seja bastante atrativa. Diferente de pisos cerâmicos ou pedras naturais, o cimento pigmentado pode ser aplicado diretamente na obra, reduzindo gastos com revestimentos.

Além disso, a durabilidade também chama atenção. Como a cor está incorporada à própria mistura do cimento, ela não descasca nem se desgasta facilmente como acontece com tintas superficiais.

Outro fator importante é a versatilidade. Com o pó de xadrez, é possível criar diferentes tonalidades — desde cores terrosas e avermelhadas até tons mais escuros ou acinzentados.

Dessa forma, o piso pode combinar facilmente com a fachada da casa, muros, jardins e outros elementos externos.

Por fim, o resultado visual se destaca. O piso ganha textura, profundidade e um acabamento mais sofisticado, algo que antes era comum apenas em projetos arquitetônicos mais elaborados.

Assim, uma técnica simples, acessível e relativamente fácil de aplicar vem transformando a aparência de calçadas e entradas residenciais. Pequenas mudanças no acabamento podem fazer grande diferença no visual da casa e criar espaços externos muito mais bonitos e convidativos.

