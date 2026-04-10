Mecânico é preso após incendiar cachorro achando que salvava criança de ataque, em Aparecida de Goiânia

Suspeito alegou que animal atacava um menino de 6 anos, mas investigação aponta que era apenas uma interação

Ícaro Gonçalves - 10 de abril de 2026

Cão sofreu diversas queimaduras pelo corpo (Imagens: Reprodução/PCGO)

Um funcionário de uma oficina mecânica foi detido em flagrante nesta quinta-feira (09), no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, após um ato de violência contra um cão da raça chow-chow.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito usou gasolina para atear fogo no cachorro, alegando que o animal estaria agredindo uma criança no bairro. Contudo, investigações preliminares apontam que o cachorro estava apenas brincando com o menino.

O caso teve início quando o animal, chamado Hollo, escapou da residência do proprietário. Pouco tempo depois, o cão se aproximou de uma mulher que caminhava com dois filhos.

De acordo com o depoimento da mãe à PC, o cachorro chegou a puxar a roupa de um dos meninos, de 6 anos, causando susto e gritos.

O mecânico suspeito trabalhava próximo do local e presenciou a cena. Pensando que o animal machucava a criança, o homem interveio de forma drástica. Ele despejou gasolina sobre o pelo do cachorro e usou um isqueiro para iniciar o incêndio.

Após o ataque, Hollo fugiu com diversas partes do corpo queimadas. O fogo só foi contido graças à ajuda de uma testemunha que usou água para socorrer o animal.

Após denúncia à 7ª DPC de Aparecida de Goiânia, o mecânico foi preso e deve responder por maus-tratos qualificado.

O estado de saúde ainda é delicado. Ele está sob cuidados do tutor e passa por exames veterinários complementares.

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