Espetáculo com Dedé Santana e Diego Hypólito no Reder Circus Abracadabra é adiado em Anápolis

Apresentação que aconteceria nesta sexta-feira (10) foi transferida para a próxima semana e estrutura segue sendo montada

Matheus Araújo Matheus Araujo -
Apresentação que aconteceria nesta sexta-feira (10) foi transferida para a próxima semana e estrutura segue sendomontada
(Foto: Divulgação)

A apresentação liderada por Dedé Santana e Diego Hypólito, que prometia movimentar a noite desta sexta-feira (10), foi adiada e tem nova data marcada para quinta-feira (16), às 20h.

O espetáculo do Reder Circus Abracadabra, dirigido e criado por Frederico Reder busca trazer para a cidade orquestra ao vivo, cantores, artistas internacionais, animágicos, entre outras atrações.

A estrutura na Avenida Brasil Sul, 318, próxima ao Teatro Municipal, segue sendo montada, mas a população que passa pelo local já consegue ver as luzes e uma das tendas montadas sendo finalizada pela equipe, que continua os preparativos.

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As sessões estão previstas para as quintas e sextas-feiras, às 20h; sábados, às 17h e às 20h; e domingos, às 15h e às 18h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Uhuu e a compra também ficará disponível na bilheteria a partir da estreia.

 

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Matheus Araújo

Matheus Araujo

Publicitário pela Universidade Evangélica de Goiás. Social media do Portal 6 desde agosto.

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