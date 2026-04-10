Mistura caseira de 2 ingredientes que remove a gordura incrustada do fogão sem esforço

Bicarbonato de sódio e vinagre de álcool formam uma combinação simples que ajuda a soltar gordura queimada e facilita a limpeza do fogão no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A gordura acumulada no fogão está entre os problemas mais chatos da cozinha. Quando o resíduo seca e gruda na superfície, muita gente acaba recorrendo a produtos fortes ou até à palha de aço, o que pode danificar o acabamento do eletrodoméstico.

Mas uma mistura caseira com dois ingredientes comuns tem ganhado espaço justamente por oferecer uma alternativa mais simples: bicarbonato de sódio com vinagre de álcool.

O truque ajuda a amolecer a sujeira e pode facilitar bastante a remoção da gordura incrustada, principalmente quando o fogão está apenas com acúmulo de uso diário.

Por que bicarbonato e vinagre funcionam

O bicarbonato de sódio age como um abrasivo suave e também tem caráter levemente alcalino, o que ajuda a quebrar ácidos graxos presentes na sujeira e na gordura.

Já o vinagre, por ser ácido, auxilia a soltar resíduos e ainda reage com o bicarbonato, gerando a efervescência que tanta gente associa à limpeza.

Apesar da espuma chamar atenção, a química por trás da mistura mostra que o efeito de limpeza não vem só do “borbulhar”.

Em muitos casos, o que realmente faz diferença é o bicarbonato agindo sobre a gordura, enquanto o vinagre ajuda a umedecer e desprender a crosta, sobretudo quando os dois são usados de forma controlada sobre a superfície.

Como usar a mistura do jeito certo

O primeiro passo é esperar o fogão esfriar completamente. Depois disso, vale remover migalhas e restos soltos com um pano seco ou papel-toalha.

Em seguida, faça uma pastinha de bicarbonato com um pouco de água e aplique nas áreas mais engorduradas. Depois, borrife ou pingue vinagre de álcool por cima.

A mistura começa a efervescer e ajuda a soltar a gordura grudada. O ideal é deixar agir por alguns minutos antes de passar um pano macio ou uma esponja não abrasiva.

Fabricantes como a Whirlpool recomendam justamente esse tipo de método suave para manchas mais difíceis, evitando materiais agressivos.

Se ainda restarem pontos de sujeira, o processo pode ser repetido. Em vez de esfregar com força, a lógica é deixar a mistura agir para reduzir o esforço manual.

O que evitar na hora da limpeza

Mesmo sendo uma solução caseira, o uso exige alguns cuidados. A principal recomendação é não aplicar a mistura com o fogão quente e evitar palha de aço ou esponjas muito ásperas, que podem riscar superfícies esmaltadas, inox ou cooktops. Também é importante retirar bem os resíduos ao final da limpeza.

No fim das contas, a combinação de bicarbonato de sódio e vinagre de álcool não faz milagre, mas pode ser uma boa aliada para quem quer desengordurar o fogão com mais praticidade e menos agressividade na limpeza.

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