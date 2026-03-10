Atenção aposentados: prova de vida volta a ser exigida para pagamento do INSS a partir de março

Mudanças no sistema do INSS alteraram a forma de comprovação exigida dos beneficiários; veja como funciona

Gustavo de Souza - 10 de março de 2026

(Foto: Divulgação/INSS)

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue sendo obrigatória para aposentados e pensionistas que recebem benefícios previdenciários. Apesar disso, o procedimento passou por mudanças nos últimos anos e, atualmente, é realizado de forma automática na maioria dos casos.

A atualização voltou a gerar dúvidas entre beneficiários neste início de ano, especialmente com a aproximação dos pagamentos referentes ao mês de março.

Como funciona a prova de vida atualmente

Desde 2023, o INSS adotou um novo modelo de verificação. Em vez de exigir que aposentados e pensionistas compareçam ao banco ou a uma agência, o órgão passou a utilizar cruzamentos automáticos de dados administrativos.

Essa verificação pode ocorrer a partir de diferentes registros em bases oficiais, como atendimentos em serviços públicos, participação em eleições, emissão ou renovação de documentos e acessos a plataformas digitais do governo, como o Meu INSS ou o Gov.br.

Quando o sistema identifica uma dessas interações, a prova de vida é validada automaticamente, sem necessidade de qualquer ação por parte do beneficiário.

Nem todos os segurados são identificados automaticamente

Mesmo com a automatização do sistema, nem todos os beneficiários são identificados nas bases de dados utilizadas pelo governo. Nesses casos, o instituto pode convocar o segurado para realizar a comprovação manual.

De acordo com as regras do INSS, o sistema observa se houve algum registro de atividade do beneficiário ao longo de até dez meses após a última prova de vida processada. Caso nenhuma movimentação seja localizada, o instituto pode iniciar um processo de verificação e emitir notificações.

O aviso pode ser enviado por meio do aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou pelo banco responsável pelo pagamento do benefício.

Como fazer a prova de vida quando houver convocação

Se o beneficiário for notificado, a prova de vida pode ser realizada por reconhecimento facial no aplicativo Gov.br ou Meu INSS. Também é possível realizar a comprovação pelo aplicativo ou site do banco responsável pelo pagamento do benefício ou presencialmente, quando indicado.

O INSS orienta aposentados e pensionistas a acompanharem os canais oficiais para evitar problemas no pagamento. O objetivo da prova de vida é evitar fraudes e garantir que os benefícios continuem sendo pagos corretamente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!