Confirmada no Brasil: nova Renault Master 2027 chega com 170 cv, câmbio de 9 marchas e versão elétrica

Nova geração da Renault Master aposta em motor diesel mais potente, câmbio automático e versão elétrica com autonomia de até 460 km

Gabriel Dias - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/SCchannelBG)

A nova geração da Renault Master promete reposicionar a tradicional van da marca no mercado global de veículos comerciais leves.

Apresentado inicialmente na Europa, o utilitário chega com mudanças significativas em motorização, tecnologia e eficiência, além da estreia de uma versão totalmente elétrica que amplia as possibilidades de uso do modelo.

Apesar de alguns compararem o formato da van com o da antiga Kombi, a novidade não representa um retorno literal do clássico modelo.

Na prática, trata-se de uma profunda renovação da Master dentro do segmento de vans grandes, voltada principalmente ao transporte de cargas, passageiros e aplicações profissionais.

Entre os principais destaques da nova geração está o novo motor 2.0 turbodiesel da família Blue dCi, que pode entregar até 170 cavalos de potência.

O conjunto mecânico também passa a oferecer, em alguns mercados, a opção de câmbio automático de nove marchas, ampliando o conforto de condução e a eficiência em trajetos urbanos e rodoviários.

Outro ponto central da nova Master é a aposta na eletrificação. A versão elétrica do utilitário pode ser equipada com motores de 96 kW ou 105 kW, ambos com 300 Nm de torque.

As baterias disponíveis variam entre 40 kWh e 87 kWh, sendo que a maior delas permite autonomia de até 460 quilômetros no ciclo WLTP, dependendo da configuração da carroceria.

A recarga rápida também foi aprimorada. Segundo a fabricante, a van pode aceitar carregamento em corrente contínua de até 130 kW, permitindo recuperar até 252 quilômetros de autonomia em cerca de 30 minutos.

A cabine também recebeu atualização importante. O modelo passa a contar com o sistema multimídia openR link, com integração ao Google, oferecendo navegação via Google Maps, acesso a aplicativos pela Play Store e comandos de voz com Google Assistant.

A proposta é facilitar a gestão de rotas e operações para empresas que utilizam o veículo em atividades profissionais.

Além da tecnologia embarcada, a nova geração mantém a versatilidade tradicional da linha. A Renault prevê diferentes comprimentos, alturas e versões de carroceria, permitindo que a Master continue sendo utilizada como furgão, transporte de passageiros ou base para transformações profissionais.

