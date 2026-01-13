Novo carro elétrico pode chegar a até 500 km de autonomia e surpreende pelo preço mais acessível que modelos da mesma categoria

Uma novidade promete mudar a lógica entre alcance, tecnologia, desempenho, eficiência e custo no mercado

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O mercado brasileiro de veículos elétricos deve ganhar um novo impulso em 2026 com a chegada de um SUV que promete até 500 quilômetros de autonomia e preço abaixo de concorrentes diretos.

O modelo, desenvolvido por uma fabricante chinesa já consolidada no país, mira consumidores que buscam eficiência energética sem migrar para a faixa de luxo. É o BYD Sealion 05 EV.

Posicionado entre os elétricos compactos e os utilitários premium, o veículo utiliza uma plataforma dedicada, com assoalho mais baixo e melhor aproveitamento de espaço interno.

O conjunto inclui porta-malas generoso e área frontal adicional, ampliando a versatilidade tanto para uso familiar quanto profissional.

A motorização elétrica entrega cerca de 200 cavalos de potência, com aceleração compatível ao segmento e velocidade máxima controlada para priorizar eficiência e segurança.

Duas opções de bateria permitem escolher entre foco urbano ou maior autonomia para viagens, com recarga rápida capaz de reduzir o tempo de parada em deslocamentos mais longos.

Um dos diferenciais está na tecnologia das baterias, que dispensa materiais críticos como cobalto e níquel, reduzindo impactos ambientais e elevando o nível de segurança.

A integração estrutural da bateria à carroceria melhora a estabilidade, amplia o espaço interno e contribui para um comportamento mais previsível em curvas e frenagens.

Previsto para chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2026, o modelo deve ser lançado inicialmente em grandes centros urbanos, onde a infraestrutura de recarga é mais avançada.

A proposta é clara: tornar a mobilidade elétrica mais acessível, ampliando o alcance desse tipo de veículo para além dos nichos tradicionais e acelerando a transição para uma frota mais sustentável.

Confira mais detalhes do elétrico:

