Ordem errada ao carregar o celular pode acabar destruindo a bateria aos poucos, explicam especialistas

Conteúdo divulgado pelo Jornal do Vale explica por que a sequência de conexão do carregador pode afetar a vida útil do aparelho e causar danos à bateria com o passar do tempo

Gabriel Yuri Souto - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Muita gente conecta o celular ao carregador quase no automático, sem pensar muito na ordem em que encaixa os cabos. No entanto, um detalhe aparentemente simples pode fazer diferença na saúde do aparelho ao longo do tempo.

Segundo especialistas em eletrônica, a sequência correta ao colocar o celular para carregar ajuda a evitar picos de energia que podem prejudicar a bateria.

O alerta ganhou repercussão nas redes após um conteúdo publicado pelo perfil Jornal do Vale, que compartilhou explicações sobre o funcionamento do processo de carregamento e os riscos de uma prática bastante comum entre usuários de smartphones.

Conectar primeiro na tomada pode evitar picos de energia

De acordo com as orientações apresentadas no conteúdo, muitas pessoas cometem um erro clássico: ligam o cabo no celular antes de conectar o carregador à tomada.

Embora pareça inofensivo, esse hábito pode expor o aparelho a pequenas oscilações de energia no momento em que o adaptador entra em contato com a rede elétrica.

Isso acontece por causa de um fenômeno chamado sobretensão.

Quando o carregador é inserido na tomada, pode ocorrer um impulso rápido de voltagem. Se o celular já estiver conectado ao cabo nesse momento, esse pico pode atingir diretamente os circuitos internos do dispositivo.

Com o tempo, essas pequenas descargas podem provocar desgaste nos componentes eletrônicos e na bateria, reduzindo gradualmente o desempenho do aparelho.

Fabricantes também alertam sobre oscilações de energia

Fabricantes de smartphones também já mencionaram esse tipo de situação em orientações de suporte técnico. Em materiais divulgados pela Huawei, por exemplo, a empresa afirma que oscilações elétricas podem contribuir para problemas como perda de desempenho da bateria, travamentos e até reinicializações inesperadas.

Em casos mais extremos, danos acumulados ao longo do tempo podem afetar partes sensíveis do smartphone, incluindo a placa-mãe e as células da bateria.

Além disso, especialistas apontam que essas variações podem gerar pequenos microarcos elétricos — faíscas quase imperceptíveis que acontecem nos conectores.

Embora sejam mínimas, elas podem oxidar os pinos do carregador e provocar falhas na recarga do aparelho com o passar dos meses.

Qual é a forma correta de carregar o celular?

Para reduzir esses riscos, a recomendação é simples e fácil de aplicar no dia a dia.

Primeiro, o usuário deve conectar o adaptador do carregador na tomada. Dessa forma, a corrente elétrica já estará estabilizada no carregador. Em seguida, basta conectar o cabo ao celular.

Assim, o aparelho recebe uma energia já regulada pelo adaptador, o que ajuda a evitar impactos diretos nos circuitos internos.

Embora o efeito não seja imediato, especialistas destacam que pequenos cuidados como esse podem aumentar a vida útil da bateria e preservar o funcionamento do smartphone por mais tempo.

