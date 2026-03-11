Renovar a CNH pode prejudicar benefício do INSS; entenda o motivo

Perícia médica para renovar carteira de motorista pode ser usada como indício de capacidade para o trabalho em alguns casos analisados pelo INSS

Gabriel Yuri Souto - 11 de março de 2026

Motorista segurando CNH (Foto: Reprodução)

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode gerar impacto inesperado para alguns segurados do INSS.

Em determinadas situações, a renovação da habilitação pode levantar dúvidas sobre a capacidade física para o trabalho.

A situação ocorre porque o motorista precisa passar por avaliação médica obrigatória durante a renovação da CNH. O exame verifica condições físicas e mentais necessárias para dirigir.

O alerta foi divulgado nas redes sociais pela advogada Kelly Mayane, Advogada Previdenciária, do perfil @kellysilva.adv, que orienta segurados sobre cuidados durante processos ligados a benefícios do INSS.

Exame médico da CNH avalia capacidade física

Durante a renovação da habilitação, o condutor passa por exames médicos realizados por profissionais credenciados ao Detran.

O médico analisa fatores como:

visão

reflexos

coordenação motora

equilíbrio

capacidade funcional

Se o profissional considerar o motorista apto, o sistema registra que ele possui condições físicas para dirigir.

Esse registro pode aparecer em análises realizadas pelo INSS, principalmente quando o segurado recebe benefício por incapacidade.

Benefícios por incapacidade podem ser questionados

A renovação da CNH não cancela automaticamente um benefício do INSS. No entanto, o órgão pode analisar essa informação durante perícias ou revisões.

Quando o segurado renova a habilitação, o INSS pode entender que ele apresenta condições físicas para realizar algumas atividades.

Essa situação costuma aparecer com mais frequência em casos de problemas ortopédicos ou limitações físicas.

Entre os benefícios que podem ser analisados estão:

auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária)

aposentadoria por incapacidade permanente

Por isso, especialistas recomendam atenção durante processos que envolvem avaliações médicas fora do INSS.

Categorias profissionais exigem exames mais rigorosos

A situação pode gerar mais questionamentos quando o motorista possui CNH profissional, como nas categorias C, D ou E.

Essas categorias permitem dirigir caminhões, ônibus e veículos de grande porte. Por esse motivo, os exames médicos costumam ser mais rigorosos.

Assim, quando um segurado renova uma dessas categorias, o INSS pode considerar que ele apresenta condições físicas relevantes para atividades profissionais.

Cada caso precisa de análise individual

Especialistas em direito previdenciário destacam que cada situação exige avaliação específica.

A renovação da CNH não significa automaticamente que a pessoa está apta para trabalhar. No entanto, o registro médico pode influenciar análises administrativas ou judiciais.

Por isso, advogados recomendam que segurados busquem orientação especializada antes de realizar procedimentos que envolvam exames médicos fora da perícia do INSS.

