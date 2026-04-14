21 de abril é feriado? Veja quem tem direito a ter folga nesta data

Entenda as normas vigentes que determinam o repouso remunerado para diversas categorias profissionais

Magno Oliver - 14 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Rolê Família)

O dia 21 de abril é oficialmente um feriado nacional em todo o território brasileiro, instituído pela Lei nº 662 de 1949 e reforçado pela Lei nº 10.607 de 2002.

A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira e patrono cívico da nação.

Por ser uma celebração de caráter federal, a interrupção das atividades laborais é a regra geral para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e para os servidores públicos.

Em 2026, a data assume um papel estratégico no planejamento das famílias e das empresas, exigindo atenção às normas de funcionamento de serviços essenciais e do comércio.

O direito à folga é garantido à maioria dos trabalhadores, porém, categorias consideradas essenciais, como saúde, segurança, transporte e certos setores da indústria, podem ter jornada normal de trabalho mediante escala.

De acordo com o artigo 70 da CLT, o trabalho em feriados nacionais é proibido, salvo permissão prévia da autoridade competente ou previsão em convenção coletiva.

Para quem atua nestes setores e precisa trabalhar nesta terça-feira, a legislação prevê duas opções: o pagamento do dia em dobro ou a concessão de uma folga compensatória em data posterior, sem prejuízo do descanso semanal remunerado.

Com a proximidade da data em 2026, órgãos oficiais e sindicatos reforçam a importância de consultar os acordos específicos de cada classe.

No setor bancário e nas repartições públicas, o fechamento é total, com operações financeiras agendadas para o próximo dia útil. Já para o setor de serviços e lazer, o impacto econômico é positivo, impulsionado pelo fluxo turístico.

O desfecho para o trabalhador depende, portanto, da natureza de sua função e do contrato vigente, sendo fundamental o diálogo com o setor de recursos humanos para alinhar escalas e garantir que os direitos pecuniários ou de descanso sejam rigorosamente respeitados.

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