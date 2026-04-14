Fim da escala 6×1: o que muda para quem não tem faculdade

Proposta que prevê o fim da escala 6x1 pode impactar diretamente trabalhadores sem ensino superior, especialmente nos setores de comércio e serviços

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O debate sobre o fim da escala 6×1 tem ganhado força no Brasil e pode provocar mudanças importantes na rotina de milhões de trabalhadores. O modelo atual prevê seis dias de trabalho para apenas um de descanso, prática comum em áreas como comércio, serviços, indústria e atendimento ao público.

Com a proposta em análise no Congresso, a ideia é reduzir a jornada semanal e garantir mais dias de descanso. Nesse cenário, uma dúvida tem chamado atenção: como ficam os trabalhadores que não têm faculdade?

O que é a escala 6×1 e o que pode mudar

Atualmente, a escala 6×1 permite jornadas de até 44 horas semanais, com apenas um dia de folga. Esse formato segue as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e aparece com frequência em atividades que funcionam aos fins de semana.

A proposta de mudança prevê reduzir a carga horária para cerca de 36 horas semanais e garantir pelo menos dois dias de descanso consecutivos. Além disso, o novo modelo pode reorganizar a jornada para até cinco dias de trabalho por semana.

No entanto, o texto ainda não foi aprovado definitivamente e segue em tramitação no Congresso Nacional.

Quem deve ser mais impactado pela mudança

Na prática, trabalhadores sem ensino superior estão entre os mais afetados pela escala 6×1 atualmente. Isso acontece porque o modelo é mais comum em funções operacionais, atendimento ao público e serviços essenciais.

Com o possível fim da escala, esse grupo pode ter mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida. Além disso, a mudança pode reduzir desgaste físico e mental, já que amplia o tempo livre fora do trabalho.

Por outro lado, empresas desses setores precisarão reorganizar equipes, o que pode gerar novas contratações ou redistribuição de jornadas.

Quem não tem faculdade pode se beneficiar?

Sim. A proposta não faz distinção por nível de escolaridade. Portanto, trabalhadores com ou sem faculdade terão direito às mesmas regras, caso a mudança seja aprovada.

Na prática, quem atua em empregos com jornadas mais intensas pode até sentir mais os efeitos positivos, já que a escala 6×1 é mais comum nesse perfil de ocupação.

Além disso, a redução da jornada pode abrir espaço para cursos, qualificação profissional ou até atividades extras fora do trabalho.

Mudança ainda depende de aprovação

Apesar do avanço no debate, o fim da escala 6×1 ainda não entrou em vigor. A proposta segue em análise e pode sofrer alterações antes de uma possível aprovação final.

Enquanto isso, especialistas recomendam acompanhar o tema, já que ele pode transformar a rotina de trabalho no Brasil nos próximos anos.

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