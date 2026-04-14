Advogado explica: pensão alimentícia também inclui 13º e terço de férias

Entendimento do STJ determina que benefícios extras também entram no cálculo da pensão

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/DPE-GO)

Muitas pessoas ainda acreditam que a pensão alimentícia incide apenas sobre o salário mensal. No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é diferente e já está consolidado.

Segundo o advogado familiarista Ricardo Belique (@ricardobelique.adv), a pensão deve incluir também o 13º salário e o adicional de um terço de férias.

O que diz o STJ

O STJ fixou esse entendimento no Tema 192.

De acordo com a decisão, a pensão alimentícia não se limita ao salário base.

Além disso, deve abranger todos os rendimentos habituais do responsável.

Assim, entram no cálculo:

décimo terceiro salário

adicional de 1/3 de férias

Por que esses valores entram no cálculo

A Justiça considera que esses valores fazem parte da remuneração anual.

Por isso, excluir esses pagamentos reduziria o valor real da pensão.

Dessa forma, o filho ou a filha poderia ter prejuízo justamente em períodos em que há aumento da renda do responsável.

A lógica da decisão

O entendimento do tribunal segue um princípio simples.

Se a renda aumenta, a pensão deve acompanhar.

Assim, o valor pago reflete melhor a capacidade financeira de quem paga e garante maior equilíbrio na manutenção do padrão de vida do dependente.

O que muda na prática

Na prática, o cálculo da pensão passa a considerar ganhos extras.

Ou seja:

quando o responsável recebe o 13º, a pensão também incide sobre esse valor

quando recebe férias com adicional, a pensão acompanha esse acréscimo

Portanto, o valor final pago ao longo do ano pode ser maior do que apenas a soma das parcelas mensais.

Importância de entender a regra

Segundo Ricardo Belique, conhecer esse direito evita conflitos e dúvidas.

Além disso, garante que o cálculo seja feito corretamente, tanto para quem paga quanto para quem recebe.

Por isso, buscar orientação jurídica pode ser essencial em casos de divergência.

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