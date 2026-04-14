Dinheiro chegando antes: aposentados e pensionistas começam a receber antecipação do 13º; veja as datas

Primeira parcela do 13º começa em 24 de abril e segunda será paga entre o fim de maio e o início de junho

Gustavo de Souza - 14 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

O alívio no orçamento de milhões de brasileiros já tem data para começar. A primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e demais segurados contemplados pelo INSS será paga a partir de 24 de abril, após decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 19 de março.

A antecipação do abono anual seguirá o calendário oficial do Instituto Nacional do Seguro Social e será feita em duas etapas. A primeira parcela será depositada entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Como ocorre tradicionalmente nos pagamentos do INSS, os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Depois, o calendário avança para quem recebe acima do piso nacional. A definição da data leva em conta o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador após o traço.

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os depósitos da primeira parcela começam no dia 24 de abril e seguem até 8 de maio. Para quem recebe acima desse valor, os pagamentos têm início em 4 de maio.

Segundo o Ministério da Previdência Social, terão direito à antecipação em 2026 os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Já quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia não entra nessa lista.

A expectativa do Governo Federal é de que a medida movimente R$ 78,2 bilhões na economia brasileira ao longo de dois meses. De acordo com o Ministério da Previdência, a antecipação deve alcançar cerca de 35,2 milhões de benefícios, reforçando a circulação de renda em todo o país.

Para conferir a data exata do pagamento, o segurado pode consultar o extrato no Meu INSS ou ligar para a central 135.

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