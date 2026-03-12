Motorista faz teste em posto e descobre se pedir gasolina por litro sai mais barato que por valor

Experimento simples em um posto chamou atenção ao mostrar se existe diferença na forma de abastecer

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Na hora de abastecer o carro, muitos motoristas têm o hábito de pedir um valor específico de combustível.

Frases como “coloca R$ 50” ou “completa com R$ 100” são extremamente comuns nos postos de gasolina.

No entanto, uma dúvida que aparece com frequência entre condutores é se pedir combustível por litro poderia trazer alguma vantagem.

Afinal, algumas pessoas acreditam que abastecer dessa forma poderia render mais combustível no tanque.

Diante dessa curiosidade, um motorista decidiu realizar um teste prático em um posto de combustível para descobrir se existe, de fato, alguma diferença entre pedir gasolina por litro ou por valor.

Teste comparou duas formas de abastecimento

Para tirar a dúvida, o motorista resolveu comparar as duas situações diretamente na bomba de combustível.

Primeiro, ele pediu uma quantidade específica em dinheiro. Em seguida, repetiu o abastecimento solicitando a mesma quantia em litros para verificar se existia alguma diferença perceptível.

Durante o experimento, ele observou atentamente o funcionamento da bomba e a quantidade de combustível liberada em cada situação. Assim, o objetivo era entender se a forma de pedir o abastecimento poderia influenciar no resultado final.

Resultado surpreendeu motoristas

Após realizar o teste, o resultado mostrou que, na prática, não existe diferença real entre pedir gasolina por litro ou por valor.

Isso acontece porque as bombas de combustível dos postos são calibradas para converter automaticamente o preço do litro no valor final do abastecimento.

Dessa forma, independentemente da forma como o cliente pede o combustível, o cálculo acontece de maneira proporcional.

Em outras palavras, quando o motorista pede um valor específico, o sistema da bomba apenas calcula quantos litros correspondem àquele valor.

Assim, o teste mostrou que escolher entre litro ou valor acaba sendo mais uma questão de preferência do motorista do que uma estratégia real de economia.

Mesmo assim, especialistas recomendam que os consumidores sempre fiquem atentos ao visor da bomba e verifiquem se o equipamento inicia a contagem do zero antes do abastecimento.

Além disso, abastecer em postos confiáveis também ajuda a evitar possíveis irregularidades.

No fim das contas, o experimento reforça que pequenas curiosidades do dia a dia podem levantar dúvidas comuns entre motoristas. Muitas vezes, a resposta aparece justamente quando se entende melhor como o sistema realmente funciona.

