Japão é o país mais limpo do mundo, onde as pessoas são obrigadas a levar o lixo para casa, evitam comer nas ruas e podem receber multas ao descumprirem as regras

Sem lixeiras nas ruas, Japão aposta na disciplina coletiva e na responsabilidade individual para manter cidades entre as mais limpas do mundo

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

Castelo em Osaka, Japão. (Foto: Reprodução/Pexels)

Em um mundo onde lixeiras espalhadas pelas ruas são consideradas essenciais, um país segue na contramão — e se destaca justamente por isso.

Sem depender de recipientes públicos, ele alcançou um dos mais altos níveis de limpeza urbana do planeta, chamando a atenção de turistas e especialistas.

No Japão, a ausência de lixeiras nas ruas não é descuido, mas parte de uma estratégia cultural e administrativa. A lógica é simples: cada pessoa é responsável pelo próprio lixo.

Assim, ao consumir qualquer produto, o cidadão carrega os resíduos até encontrar um local adequado para descarte, geralmente em casa ou em pontos específicos.

Disciplina e educação moldam o comportamento

Esse hábito não surge por acaso. Desde cedo, crianças aprendem nas escolas a cuidar dos próprios espaços. É comum que alunos limpem salas de aula e áreas comuns, reforçando a ideia de responsabilidade coletiva.

Além disso, campanhas educativas e normas sociais fortalecem esse comportamento ao longo da vida. Como resultado, ruas, estações e espaços públicos permanecem limpos, mesmo com grande circulação de pessoas.

Outro costume que contribui para esse cenário é evitar comer enquanto se caminha. Embora não seja uma proibição formal em todo o país, a prática é socialmente desencorajada. Dessa forma, reduz-se o descarte imediato de embalagens nas vias públicas.

Fiscalização e regras reforçam o sistema

Apesar da forte consciência coletiva, o cumprimento das normas também conta com fiscalização. Em diversas cidades, o descarte irregular pode gerar multas, e a separação do lixo reciclável e orgânico é levada a sério.

Câmeras, agentes públicos e sistemas de monitoramento ajudam a garantir o cumprimento das regras, criando um equilíbrio entre educação e controle.

Mais do que infraestrutura, o modelo japonês mostra que a limpeza urbana depende do comportamento da população. Ao assumir responsabilidade individual, o país constrói, diariamente, um padrão de organização que impressiona o mundo.

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