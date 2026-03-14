BYD anuncia bateria revolucionária com 1.000 km de autonomia e recarga em 5 minutos

Novas baterias da BYD promete mais de 1.000 km de autonomia e recarga ultrarrápida, mirando um dos maiores desafios dos carros elétricos

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A BYD apresentou, em Shenzhen, na China, a segunda geração da bateria Blade, tecnologia que promete reduzir os principais obstáculos dos carros elétricos. Segundo a fabricante, a nova bateria alcançou autonomia de 1.036 quilômetros quando instalada no modelo Denza Z9 GT.

Outro destaque está na velocidade de carregamento. De acordo com a empresa, a bateria pode ir de 10% a 70% em apenas cinco minutos e atingir 97% em nove minutos, estabelecendo um novo recorde mundial de recarga rápida.

Avanço tecnológico

O desenvolvimento da nova bateria levou cerca de seis anos e teve como foco atender uma das principais demandas do mercado: maior autonomia aliada a menor tempo de carregamento.

Na comparação com a primeira geração, a Blade ganhou 5% a mais de densidade energética. A BYD afirma ter criado um canal de alta velocidade para íons de lítio e um sistema inteligente de gestão térmica, que melhora a dissipação de calor e ajuda a manter estabilidade durante a recarga ultrarrápida.

Em temperaturas extremas, como -30 °C, o desempenho também foi considerado. Nessas condições, o carregamento de 20% a 97% ocorre em cerca de 12 minutos.

Novo carregador ultrarrápido

A velocidade anunciada depende de um novo equipamento apresentado pela marca: o carregador Flash. O sistema possui potência de 1.500 kW por conector e utiliza armazenamento de energia de alta capacidade para evitar sobrecarga na rede elétrica local.

O equipamento foi desenvolvido em formato de “T” e conta com o sistema Zero Gravity (“gravidade zero”, numa tradução livre), que permite movimentar o conector para diferentes lados do veículo sem deixar os cabos no chão.

Segundo a BYD, cerca de 20 mil carregadores Flash devem ser instalados na China até o final de 2026, com expansão internacional prevista. Com o crescimento da marca no Brasil, o país pode figurar entre os primeiros a receber a nova tecnologia.

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