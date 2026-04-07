Governo confirma Pix de até R$ 1621 na conta de quem trabalhou de carteira assinada em 2024

Abono salarial de 2026 pode chegar a R$ 1.621, mas pagamento depende de regras oficiais e do tempo trabalhado em 2024

Gustavo de Souza - 07 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um pagamento extra na conta pode aliviar o orçamento de milhões de brasileiros. É justamente essa expectativa que acompanha o abono salarial de 2026, que pode chegar a R$ 1.621 para trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2024 e cumprem os critérios definidos pelo governo federal.

O benefício não é automático para qualquer empregado formal. No caso do Pasep, pago pelo Banco do Brasil, o repasse pode ser feito inclusive por Pix. Já o PIS, aos trabalhadores da iniciativa privada e administrado pela Caixa, costuma ser creditado em conta, conta digital ou por outros canais do banco.

Os trabalhadores que têm o direito ao benefício são os que receberam, em média, até R$ 2.766 por mês em 2024, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e trabalharam formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base, consecutivos ou não.

Também é necessário que o empregador tenha enviado corretamente as informações ao eSocial dentro do prazo. Sem esse registro, o montante pode não ser liberado.

O valor é proporcional ao número de meses trabalhados em 2024. Por isso, quem trabalhou durante todo o ano pode receber o teto de R$ 1.621. Quem teve vínculo formal por menos tempo recebe valores menores, a partir de R$ 136.

O calendário do abono salarial de 2026 já está em andamento, com liberações escalonadas ao longo do ano. Segundo o governo, 26,9 milhões de trabalhadores devem ser contemplados, com previsão de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

A consulta pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br e pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho.

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