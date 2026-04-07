Eleições 2026: Brasil já têm 11 pré-candidatos à Presidência; veja quem são

Lista atual reúne nomes de diferentes espectros políticos e ainda pode sofrer mudanças

Pedro Ribeiro - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Montagem Portal 6)

A corrida pela Presidência da República em 2026 já começa a ganhar forma, com ao menos 11 nomes colocados como pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

Apesar da lista já definida até o momento, o cenário ainda pode mudar, já que os partidos precisam oficializar os nomes nas convenções, previstas entre 20 de julho e 5 de agosto.

O registro das candidaturas deve ser feito até 15 de agosto.

Aldo Rebelo (DC)

Aldo Rebelo acumulou cinco mandatos como deputado federal por São Paulo.

Também foi ministro em gestões de Lula e Dilma Rousseff.

Augusto Cury (Avante)

Estreante na política, o autor de best-sellers pretende levar os conceitos de inteligência emocional e saúde mental para o debate público presidencial.

Ao anunciar a pré-candidatura, afirmou que quer contribuir para a construção de “um Brasil dos nossos sonhos”.

Cabo Daciolo (Mobiliza)

Conhecido pelo forte discurso religioso e passagens anteriores pelo Legislativo, Daciolo voltou a se colocar como opção para repetir ou superar o desempenho de 2018.

Flávio Bolsonaro (PL)

Senador desde 2019 e ex-deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio surge como a aposta do PL para unificar a direita.

Além disso, é visto como principal herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Hertz Dias (PSTU)

Ativista, rapper e professor, representa pautas sociais e do movimento negro.

Hertz Dias já foi candidato a vice-presidente em 2018, integrando a chapa liderada por Vera Lúcia.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Aos 80 anos, o atual presidente confirmou que tentará o seu quarto mandato.

Será a sétima vez que concorre ao cargo, tendo vencido em 2002, 2006 e 2022.

Renan Santos (Missão)

Um dos líderes do MBL, Renan participou das manifestações de 2013 e esteve à frente da criação do partido Missão, aprovado em 2025.

Aos 42 anos, disputará sua primeira eleição, tentando se firmar como novo nome na política nacional.

Romeu Zema (Novo)

Zema é empresário e iniciou trajetória política em 2018, ao ser eleito governador de Minas Gerais com discurso antissistema.

Foi reeleito em 2022 ainda no primeiro turno.

Ronaldo Caiado (PSD)

Com extensa carreira política, Ronaldo Caiado consolidou o seu nome no PSD.

Aos 76 anos, acumula passagens como governador de Goiás, senador, deputado federal e candidato à Presidência em 1989.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Rui Costa Pimenta, de 68 anos, preside nacionalmente o PCO desde 1995. Ao longo da carreira, disputou a Presidência da República em quatro ocasiões: 2002, 2006, 2010 e 2014.

Samara Martins (UP)

Sua atuação política teve início no movimento estudantil e, atualmente, ela também integra o Movimento de Mulheres Olga Benário e a Frente Negra Revolucionária.

Samara Martins já concorreu à Presidência da República em 2022 e atualmente é vice-presidente nacional do Unidade Popular.

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