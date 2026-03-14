Com apoio de Caiado, prefeitos e lideranças dos 246 municípios, Daniel Vilela é oficializado pré-candidato ao Governo de Goiás

Encontro em Jaraguá também serviu para apresentar nomes da base governista que devem disputar as duas vagas ao Senado Federal

Davi Galvão - 14 de março de 2026

Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela assumirá a gestão no final do mês. (Foto: Divulgação)

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), foi oficializado neste sábado (14) como pré-candidato ao Governo de Goiás pela base aliada do governador Ronaldo Caiado (PSD). O ato político ocorreu em Jaraguá, município que também marcou o lançamento das candidaturas de Caiado ao Executivo estadual nas eleições de 2018 e 2022.

O encontro reuniu mais de 200 prefeitos aliados, cerca de mil vereadores e diversas lideranças políticas vindas dos 246 municípios goianos, reforçando a mobilização da base governista para a disputa eleitoral.

Em conversa com a imprensa, Daniel destacou que a presença massiva de representantes políticos demonstra força e unidade do grupo governista para a eleição.

“Hoje foi uma demonstração da força política do nosso time. E Goiás também, através desses líderes, demonstra aí que vai seguir em frente, que vai continuar avançando e que somos nós aí que vamos garantir as conquistas alcançadas pelo governador Caiado”, afirmou.

O emedebista também defendeu a continuidade do modelo de gestão implantado por Caiado e disse acreditar que a mobilização política pode levar à vitória já no primeiro turno.

O vice-governador assumirá o Palácio das Esmeraldas no dia 31 de março, quando Caiado deixará o cargo para se desincompatibilizar e se dedicar ao projeto político de disputar a Presidência da República.

Caiado demonstrou confiança na continuidade da gestão estadual sob o comando do vice e afirmou que Daniel tem força política para vencer a disputa.

“Daniel Vilela vai ganhar no primeiro turno, igual o Caiado ganhou nas duas eleições que eu estive disputando o governo de Goiás”, disse.

Com a pré-candidatura oficializada, cresce agora a expectativa em torno da definição do nome que ocupará a vaga de vice-governador na chapa. Daniel tem mantido discrição sobre o tema enquanto as articulações políticas seguem em andamento.

O encontro em Jaraguá também serviu para apresentar nomes da base governista que devem disputar as duas vagas ao Senado Federal. Foram lançados como pré-candidatos a primeira-dama Gracinha Caiado (UB), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o presidente da Agehab, Alexandre Baldy (PP).

Representantes de diversos partidos da base estiveram presentes no evento, entre eles MDB, PSD, UB, PP, Republicanos, Podemos, PRD/Solidariedade, Avante, Mobiliza e Agir. Durante o encontro regional, as siglas também apresentaram pré-candidatos que devem disputar vagas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.