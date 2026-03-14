Supermercados como Assaí, Carrefour e Atacadão estão adotando novas regras que beneficiaram o consumidor em 2026

Pressão por mais transparência em preços e promoções leva grandes redes de supermercados a reforçar controles e comunicação com consumidores

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Assaí Atacadista)

O setor brasileiro de supermercados passa por ajustes que prometem mudar a forma como preços, promoções e informações são apresentados ao consumidor. Em meio a cobranças de órgãos reguladores, investidores e do próprio mercado, redes como Assaí, Carrefour e Atacadão ampliam práticas de transparência e governança no varejo alimentar.

O setor passou a operar com maior rigor na aplicação de normas já existentes. Entre elas estão regras relacionadas à clareza na exposição de preços e ao dever de fornecer informações corretas ao consumidor, princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor e em normas federais sobre a afixação de preços.

Regras de preços mais claras

A legislação brasileira determina que o preço dos produtos deve ser exibido de forma clara, visível e legível. A Lei nº 10.962/2004 estabelece que a informação precisa estar disponível no próprio produto ou próxima a ele, permitindo que o cliente saiba exatamente quanto está pagando antes de chegar ao caixa.

Além disso, orientações do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor reforçam a importância de informar valores por unidade de medida — como preço por quilo ou litro —, facilitando a comparação entre produtos semelhantes.

Esse tipo de transparência ajuda o consumidor a avaliar promoções, diferenças de embalagem e variações entre marcas, reduzindo também conflitos relacionados a divergências de preço.

Como as redes estão se adaptando

Gigantes do setor têm reforçado estruturas de governança e controle para acompanhar essas exigências. O Assaí destaca em seus relatórios institucionais compromissos com transparência, auditorias independentes e controles internos.

O Grupo Carrefour Brasil, responsável pelas bandeiras Carrefour e Atacadão, também aponta em comunicações corporativas a importância de práticas de governança, ética e compliance na gestão da companhia e no relacionamento com fornecedores e consumidores.

Impactos no mercado

A busca por maior transparência não afeta apenas o consumidor final. Fornecedores também tendem a ser impactados por contratos mais claros, prazos de pagamento definidos e regras comerciais mais documentadas.

Especialistas apontam que esse movimento pode reduzir conflitos comerciais e aumentar a previsibilidade no setor. Em um mercado que movimenta bilhões de reais e influencia diretamente o custo de vida da população, a tendência é que a pressão por transparência continue moldando o futuro do varejo alimentar no Brasil.

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