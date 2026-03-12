Supermercados como Assaí e Atacadão também ficarão fechados aos domingos?

Regra já está em vigor no Espírito Santo e proposta semelhante passou a ser discutida em outros estados, levantando dúvidas sobre funcionamento de grandes redes varejistas

Gabriel Yuri Souto - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash

A possibilidade de supermercados fechados aos domingos voltou a gerar debate entre consumidores e trabalhadores do setor.

A discussão envolve redes conhecidas como Assaí Atacadista, Atacadão e outros grandes supermercados, que podem ser impactados por acordos trabalhistas ou legislações estaduais.

O tema ganhou força após a entrada em vigor de uma norma no Espírito Santo, onde supermercados passaram a fechar aos domingos em diversas cidades.

Além disso, o assunto começou a ser discutido em outros estados, incluindo Goiás, o que levantou dúvidas sobre o funcionamento dessas redes no fim de semana.

Regra já funciona no Espírito Santo

No Espírito Santo, supermercados fechados aos domingos passaram a fazer parte da rotina após acordo entre sindicatos dos trabalhadores e representantes do comércio.

A medida determina que supermercados, mercearias, minimercados e atacarejos suspendam as atividades dominicais. No entanto, a norma prevê algumas exceções.

Pequenos comércios administrados apenas por familiares, sem funcionários registrados, podem abrir normalmente. Além disso, alguns estabelecimentos do setor alimentício continuam funcionando, como padarias, açougues e lojas de conveniência.

Grandes redes também precisam seguir a regra

Quando a norma entra em vigor em determinada região, ela alcança todas as redes de supermercados, independentemente do porte da empresa.

Assim, unidades de redes como Assaí Atacadista, Atacadão, Carrefour e outros grandes grupos varejistas também precisam seguir as regras estabelecidas pelos acordos coletivos.

Por outro lado, muitas empresas começaram a ajustar seus horários. Algumas redes ampliaram o funcionamento em outros dias da semana. Dessa forma, tentam compensar o fechamento dominical.

Em vários casos, supermercados estendem o horário às sextas-feiras e aos sábados, o que ajuda a redistribuir o movimento de clientes.

Discussão também chegou a Goiás

Enquanto isso, a possibilidade de supermercados fechados aos domingos passou a ser discutida em Goiás. No entanto, até agora não existe decisão definitiva sobre o tema.

Representantes do comércio, sindicatos e autoridades locais analisam os impactos econômicos e trabalhistas da medida. Além disso, o debate também considera possíveis mudanças na rotina de consumidores.

Por enquanto, supermercados continuam funcionando normalmente aos domingos em Goiás.

Funcionamento depende de acordos locais

Especialistas explicam que regras sobre funcionamento do comércio podem variar conforme acordos coletivos ou decisões estaduais e municipais.

Por isso, cada região pode adotar regras diferentes sobre o funcionamento de supermercados aos domingos.

Enquanto alguns estados já aplicam restrições, outros ainda discutem a proposta. Portanto, consumidores devem acompanhar as decisões locais para entender possíveis mudanças no funcionamento do comércio.