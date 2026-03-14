Wilder Morais e Ana Paula Rezende apresentam pré-candidatura a lideranças de Anápolis

Articulação prevê o senador como cabeça de chapa e a empresária como possível candidata a vice-governadora

Portal 6 Da Redação -
Wilder Morais e Ana Paula Rezende apresentam pré-candidatura a lideranças de Anápolis
encontro político do projeto Rota 22

O senador Wilder Morais (PL) e a empresária Ana Paula Rezende (PL) estiveram em Anápolis neste sábado (14) para um encontro político do projeto Rota 22, iniciativa do PL que percorre municípios goianos.

Durante o evento, os dois foram apresentados como pré-candidatos ao Governo de Goiás nas eleições de outubro.

A articulação prevê Wilder Morais como cabeça de chapa e Ana Paula Rezende como possível candidata a vice-governadora.

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O encontro reuniu lideranças políticas alinhadas à direita no estado. Participaram os vereadores Jean Carlos (PL) e Policial Federal Suender (PL), além de prefeitos do interior, como Chico Vaca (PL), de Corumbá de Goiás.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Major Araújo (PL) e Eduardo Prado (PL), além de Fred Rodrigues, apontado como pré-candidato a deputado federal.

Chamaram atenção as ausências do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), e do deputado federal Gustavo Gayer (PL).

Os dois defendiam que o PL buscasse uma composição com o vice-governador Daniel Vilela (MDB), que também lançou pré-candidatura ao governo neste sábado (14), durante evento político realizado em Jaraguá.

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