Cotado para vice-governador, Gustavo Mendanha defende projeto de continuidade ao Governo de Goiás
Ex-prefeito de Aparecida reforçou a experiência que adquiriu na gestão do município, além da disputa ao governo estadual em 2022
Cotado como pré-candidato a vice-governador, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PSD) somou forças no evento que confirmou Daniel Vilela (MDB) na disputa ao governo de Goiás nessas eleições de 2026.
O evento ocorreu no sábado (14), na cidade de Jaraguá, com a presença de 200 prefeitos aliados, além de vereadores e outras lideranças políticas da base governista.
Em entrevista à imprensa, Mendanha reforçou a experiência que adquiriu nos dois mandatos à frente da Prefeitura de Aparecida, além da disputa ao governo estadual em 2022 na qual obteve quase 900 mil votos.
“Acho que nós temos bons nomes e bons quadros. Eu pela experiência que tenho, além disso representando o segmento evangélico e a Região Metropolitana como um todo, conhecendo lideranças de todo o Estado de Goiás. Me sinto apto e preparado, não só para ser candidato a vice, mas principalmente, nesse momento eleitoral, cooperar para que realmente nós possamos ganhar as eleições”, afirmou.
Mendanha também informou que a escolha pelo nome que acompanhará Daniel no pleito deve seguir pesquisas qualitativas que serão feitas pela coligação.
“[Será] alguém que possa agregar para que nós possamos vencer, para que o estado de Goiás não volte ao retrocesso, ao atraso. Para que as políticas públicas voltem à área social, segurança pública, infraestrutura, o cuidado das pessoas”, acrescentou.
Questionado sobre quando a definição do vice deve ocorrer, Mendanha disse que a decisão deve ser revelada em momento próximo às convenções partidárias, em meados de julho.
Como noticiado pelo Portal 6, o encontro em Jaraguá também consolidou nomes da base governista que devem disputar as duas vagas ao Senado Federal, a saber: a primeira-dama Gracinha Caiado (UB), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o presidente da Agehab, Alexandre Baldy (PP).
Representantes de diversos partidos da base estiveram presentes no evento, entre eles MDB, PSD, UB, PP, Republicanos, Podemos, PRD/Solidariedade, Avante, Mobiliza e Agir.
*Colaborou Davi Galvão.
