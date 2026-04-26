Nutricionista de Goiânia sofre queimaduras graves durante tarefa de casa comum e faz alerta: “foi muito rápido”

Mesmo sem álcool, fogo se alastrou rapidamente e gerou explosão que atingiu a moradora

Ícaro Gonçalves - 26 de abril de 2026

Nutricionista faz relato sobre como acidente ocorreu (Imagens: Captura de tela/Instagram/Mariana Percussor)

O que era pra ser uma tarefa de casa comum, com a queima de documentos antigos, acabou virando um acidente com queimaduras graves para uma moradora de Goiânia.

O caso aconteceu com a nutricionista Mariana Percussor, na terça-feira (22), e foi relatado por ela em um vídeo no Instagram que já soma mais de 785 mil visualizações.

Segundo Mariana, ela fazia uma faxina na casa da mãe, que estava de mudança.

“Algumas coisas eu joguei fora, outras coisas eu doei. Tinha algumas coisas que necessitava ser queimado, né? Que eram documentos, que eram coisas muito pessoais que eu quis queimar”, disse no relato.

Entre os materiais havia um saco pequeno, preto e fechado, misturado ao conteúdo. Após iniciar a queima, o fogo se espalhou rapidamente pelos papéis e atingiu o saco fechado.

Nesse momento, o volume acumulado de calor e gases fez o saco estourar de forma repentina.

“O fogo foi pegando rápido, e quando chegou nesse saco preto, que estava no meio, estourou. Eu acredito que com a própria combustão. Então fez aquele barulho muito forte e veio o vapor todo em mim”, continuou Mariana.

O impacto ocorreu principalmente do lado esquerdo, atingindo braço, mão, dedos, abdômen e parte das pernas.

Ela afirma que não havia álcool ou produtos inflamáveis entre os itens queimados. Ainda assim, o acidente ocorreu em questão de segundos, o que mostra o risco mesmo em tarefas aparentemente simples.

As queimaduras provocaram bolhas e limitaram atividades básicas do dia a dia. Logo após as queimadura, ela não conseguia nem mesmo se banhar.

Depois do acidente, ela foi atendida em um hospital da capital, mas logo foi liberada, sendo prescrito apenas dipirona para aliviar a dor e a febre.

Com o agravamento das dores, ela procurou atendimento no Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde está atualmente internada.

No vídeo, ela explica o ocorrido como forma de alerta e destaca que acidentes podem acontecer rapidamente e sem sinais prévios, mesmo com cuidados considerados comuns.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!