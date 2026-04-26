O chá detox poderoso que ajuda a combater infecção: receita antiga da época dos avós
Chá detox é uma receita antiga que pode ajudar no bem-estar, mas não substitui tratamentos médicos
Nem toda receita antiga atravessa gerações por acaso. Algumas bebidas simples, feitas com ingredientes comuns da cozinha, continuam chamando atenção por causa do aroma marcante, do preparo fácil e da fama popular de ajudar o organismo em momentos de desconforto.
Entre elas, uma opção conhecida desde a época dos avós ganhou destaque por unir sabor intenso e propriedades associadas ao bem-estar. Ainda assim, é importante lembrar: nenhum chá substitui avaliação médica, principalmente em casos de infecção.
Chá de cravo-da-índia: o detox poderoso que poucos conhecem
O chá de cravo-da-índia é preparado a partir de uma especiaria muito usada na culinária brasileira. Além do cheiro característico, o ingrediente é conhecido pela presença de compostos naturais com ação antioxidante.
Na tradição popular, a bebida costuma ser usada para ajudar na digestão, aliviar desconfortos leves e contribuir para a sensação de limpeza do organismo. Por isso, muita gente passou a chamar a receita de “chá detox”.
Como preparar o chá de cravo-da-índia
Para fazer a bebida, você vai precisar de:
- 1 xícara de água
- 5 a 7 cravos-da-índia
- Mel ou limão a gosto, se desejar
Ferva a água, desligue o fogo e adicione os cravos-da-índia. Tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Depois, coe e consuma ainda morno.
Cuidados antes de consumir
Embora seja uma receita natural, o chá deve ser consumido com moderação. Gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças crônicas ou que usam medicamentos devem procurar orientação profissional antes de incluir a bebida na rotina.
Em casos de febre, dor intensa, sintomas persistentes ou suspeita de infecção, o ideal é buscar atendimento médico. O chá pode até fazer parte de uma rotina de bem-estar, mas não deve ser usado como tratamento.
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