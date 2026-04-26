O chá detox poderoso que ajuda a combater infecção: receita antiga da época dos avós

Chá detox é uma receita antiga que pode ajudar no bem-estar, mas não substitui tratamentos médicos

Gabriel Dias Gabriel Dias -
O chá detox poderoso que ajuda a combater infecção: receita antiga da época dos avós
(Imagem: Captura de tela/YouTube)

Nem toda receita antiga atravessa gerações por acaso. Algumas bebidas simples, feitas com ingredientes comuns da cozinha, continuam chamando atenção por causa do aroma marcante, do preparo fácil e da fama popular de ajudar o organismo em momentos de desconforto.

Entre elas, uma opção conhecida desde a época dos avós ganhou destaque por unir sabor intenso e propriedades associadas ao bem-estar. Ainda assim, é importante lembrar: nenhum chá substitui avaliação médica, principalmente em casos de infecção.

Chá de cravo-da-índia: o detox poderoso que poucos conhecem

O chá de cravo-da-índia é preparado a partir de uma especiaria muito usada na culinária brasileira. Além do cheiro característico, o ingrediente é conhecido pela presença de compostos naturais com ação antioxidante.

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Na tradição popular, a bebida costuma ser usada para ajudar na digestão, aliviar desconfortos leves e contribuir para a sensação de limpeza do organismo. Por isso, muita gente passou a chamar a receita de “chá detox”.

Como preparar o chá de cravo-da-índia

Para fazer a bebida, você vai precisar de:

  • 1 xícara de água
  • 5 a 7 cravos-da-índia
  • Mel ou limão a gosto, se desejar

Ferva a água, desligue o fogo e adicione os cravos-da-índia. Tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Depois, coe e consuma ainda morno.

Cuidados antes de consumir

Embora seja uma receita natural, o chá deve ser consumido com moderação. Gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças crônicas ou que usam medicamentos devem procurar orientação profissional antes de incluir a bebida na rotina.

Em casos de febre, dor intensa, sintomas persistentes ou suspeita de infecção, o ideal é buscar atendimento médico. O chá pode até fazer parte de uma rotina de bem-estar, mas não deve ser usado como tratamento.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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