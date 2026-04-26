Centro de Imagem da Santa Casa amplia exames mais complexos pelo SUS e amplia estratégia de saúde no município

Expansão da Santa Casa evidencia o papel das políticas públicas na construção de uma saúde mais humanizada e resolutiva em Anápolis

Andreia Rezende - 26 de abril de 2026

Novo Centro de Imagem fortalece a saúde pública em Anápolis. (Foto: Arquivo pessoal/Reprodução)

A missão da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis tem muito a ver com os propósitos que estabeleci para minha atuação na vida pública. É reconhecida como ‘Amiga da Criança’ e é referência em parto humanizado.

Em 2024, por exemplo, foi inaugurado um centro de parto privativo que oferece atendimento pelo SUS em ambiente acolhedor, seguro e confortável para as mães e os recém-nascidos.

O avanço na construção de políticas públicas voltadas a esse tipo de assistência vai de encontro aos projetos que apresentei na Câmara Municipal, desde 2021, quando assumi meu primeiro mandato.

É de minha autoria a Lei nº 4.260/2023, que criou a Semana de Conscientização da Violência Obstétrica, que objetiva proteger as gestantes e parturientes.

Leis de minha iniciativa ampliaram os cuidados à mulher gestante e recém-nascidos. Uma delas instituiu o mês ‘Maio Furta-Cor’, para promover a saúde mental materna, e, outra, que criou o programa ‘Acolher é Respeitar’, para atendimento humanizado às mães de natimorto e óbito fetal nas unidades de saúde públicas e privadas.

E, agora, me alegro em ver a Santa Casa se consolidar como referência no tratamento oncológico, com a inauguração de seu novo Centro de Imagem e Diagnóstico, especialmente para os atendimentos via SUS, agendado para esta segunda-feira, 27. O ministro Alexandre Padilha é aguardado para participar do ato.

Um momento relevante para a saúde pública de Anápolis e outras 80 cidades às quais o Centro de Imagem estende sua assistência. Pelo menos 150 pessoas serão atendidas todos os dias.

Os novos aparelhos da Radioterapia e de Ressonância Magnética elevam o nível de assistência no município, ampliam o acesso a atendimentos especializados, ajudam a reduzir filas e melhoram a qualidade de vida da população. Especialmente no tratamento de pessoas com câncer.

Tive o privilégio de participar, em parceria com deputado estadual Amilton Filho, da destinação de um tomógrafo e a ampliação do Centro de Parto da Santa Casa, entre outros recursos.

A Santa Casa de Misericórdia personifica o atendimento humanizado indispensável na estratégia executada pelo SUS. E, por esse cuidado, conta com minha admiração, reconhecimento e apoio.

Andreia Rezende é advogada e vereadora. Atualmente preside a Câmara Municipal de Anápolis. Siga-a no Instagram @andreiavereadora_