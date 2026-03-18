Adultos sem filhos não estão se esquivando de responsabilidades, mas assumindo um tipo diferente de responsabilidade

No Brasil, adultos sem filhos sustentam redes familiares e comunitárias, assumindo responsabilidades menos visíveis, mas essenciais

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Brasil com S)

A ideia de que adultos sem filhos evitam responsabilidades ainda persiste, mas os dados mostram outra realidade. No Brasil, a responsabilidade não desapareceu, mas mudou de forma. Hoje, muitos assumem papéis menos visíveis, como cuidar de pais idosos, apoiar parentes e sustentar redes de afeto.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela primeira vez, menos da metade das famílias brasileiras é formada por casais com filhos. Ao mesmo tempo, os arranjos sem filhos cresceram, refletindo uma mudança estrutural na sociedade.

Nesse cenário, adultos sem filhos frequentemente ocupam funções essenciais. São eles que acompanham consultas, ajudam financeiramente e oferecem suporte emocional em momentos críticos. Embora pouco reconhecido, esse papel sustenta o equilíbrio de muitas famílias.

O próprio IBGE aponta que brasileiros dedicam, em média, 17 horas semanais a cuidados e tarefas domésticas, indicando que o trabalho de cuidado segue central, apenas mais distribuído.

Envelhecimento amplia esse papel

A queda da fecundidade, que chegou a 1,57 filho por mulher, e o envelhecimento acelerado ampliam essa dinâmica. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), haverá mais idosos e menos cuidadores disponíveis dentro do modelo familiar tradicional.

Assim, adultos sem filhos passam a assumir funções-chave no cuidado intergeracional, como acompanhamento médico e gestão da rotina dos pais.

Além da família, muitos também se engajam em ações comunitárias e voluntariado, reforçando redes de apoio. O IBGE estima que cerca de 7 milhões de brasileiros participam dessas atividades, evidenciando que o compromisso social vai além da parentalidade.

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