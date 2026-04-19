Planta pouco conhecida pode ser a solução para manter o jardim bonito e evitar pragas

Ela chama atenção pelas flores, ajuda no manejo natural de insetos e ainda pode ser usada na cozinha

Gustavo de Souza - 19 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Malcolm Manners)

Quem busca um jardim bonito, prático e menos dependente de produtos químicos pode encontrar na capuchinha uma aliada inesperada.

Ainda pouco explorada em muitos quintais brasileiros, a planta chama atenção não só pelas flores vibrantes, mas também pela utilidade no manejo natural do canteiro.

Conhecida cientificamente como Tropaeolum majus, a espécie reúne qualidades que ajudam a explicar seu avanço em hortas e jardins domésticos.

Além de ornamental, ela também é comestível e costuma ser usada como planta-isca, atraindo pulgões e outros insetos para longe de espécies mais sensíveis.

Beleza e proteção no mesmo canteiro

A presença da capuchinha pode contribuir para um jardim mais equilibrado. Isso porque a planta funciona como apoio no controle natural de pragas, desviando parte da pressão de insetos que normalmente atacariam hortaliças, roseiras e outras espécies delicadas.

O resultado é um canteiro mais colorido e, ao mesmo tempo, mais estratégico. Em vez de atuar apenas como enfeite, a flor passa a ter uma função prática dentro do paisagismo doméstico, especialmente para quem deseja adotar soluções mais simples no cuidado com as plantas.

Cultivo fácil e uso além do jardim

Outro ponto que favorece a capuchinha é o cultivo descomplicado. A planta pode ser semeada diretamente no solo ou em vasos, desde que encontre boa drenagem, luminosidade e regas moderadas. Em pouco tempo, começa a se desenvolver e a transformar o visual do espaço.

Mas o interesse pela espécie não para na jardinagem. As flores e folhas também podem ser consumidas, com sabor levemente picante, o que amplia o uso da capuchinha para saladas e finalizações de pratos frios.

Com aparência marcante e funções que vão além da estética, a planta se encaixa bem na proposta sugerida pelo próprio título: ser uma solução simples, bonita e eficiente para quem quer mais equilíbrio no jardim.

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