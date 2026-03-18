Aprenda a fazer um delicioso lanche de frigideira que fica pronto em menos de 15 minutos e tem um sabor incrível

Uma solução simples e saborosa para matar a fome sem esforço depois de um dia cansativo

Daniella Bruno - 18 de março de 2026

Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTubeShorts/SuperReceitas)

A rotina do dia a dia pode ser bem corrida, e no final do dia, quando você finalmente está em casa, bate aquela fome. Nesse momento, é comum desanimar só de pensar em ter que preparar algo para comer estando cansada.

No entanto, a boa notícia é que receitas como essa que eu vou te falar agora existem. Ou seja, você não precisa abrir mão de comer bem mesmo sem tempo ou energia.

Por isso, aprenda de uma vez por todas como fazer um lanche rápido, prático e delicioso em apenas 15 minutos, utilizando apenas um utensílio de cozinha: uma frigideira.

Ingredientes simples, resultado surpreendente

• 1 ovo

• Sal, manteiga

• 1/2 xícara de leite

• 1 xícara de farinha de trigo

• 1 colher de chá de fermento

• Presunto ralado

• Queijo mussarela ralado

• Orégano

Modo de preparo passo a passo

O modo de preparo é o seguinte: primeiro, você quebra o ovo em um recipiente e depois adiciona uma pitada de sal e, em seguida, uma colher de chá de manteiga.

Logo depois, você adiciona todos os outros ingredientes e mistura bem até obter uma massa homogênea.

Em seguida, você unta a frigideira com manteiga e adiciona a massa. Depois disso, coloca presunto e mussarela a gosto e, se gostar, acrescenta um pouco de orégano por cima.

Por fim, é só ir virando até dourar dos dois lados. E pronto: está pronto seu lanche rápido e muito saboroso.

Por que essa receita funciona tão bem?

Além de ser extremamente prática, essa receita se destaca porque utiliza ingredientes simples que geralmente já temos em casa.

Além disso, o preparo é rápido e não exige habilidades avançadas na cozinha. Ou seja, é perfeita para quem quer algo gostoso sem complicação.

Outro ponto positivo é a versatilidade: você pode adaptar o recheio com o que tiver disponível, tornando o lanche ainda mais personalizado.

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