Gostosa, fácil e rápida: receita de panqueca de milho para o café da manhã
Com poucos ingredientes e preparo simples na frigideira, a panqueca de milho surge como opção prática para variar o café da manhã
Nem sempre é preciso recorrer ao pão tradicional para montar um café da manhã saboroso. Com poucos ingredientes e um preparo que leva apenas alguns minutos, a panqueca de milho feita na frigideira tem conquistado espaço na rotina de quem busca praticidade sem abrir mão do sabor.
A receita é simples e leva como base o flocão de milho, ingrediente muito presente na culinária brasileira.
Combinado com ovo e fermento, ele forma uma massa leve que doura rapidamente na frigideira e pode ser recheada com diferentes ingredientes, tanto doces quanto salgados.
- Cientistas criam cilindro preenchido com esferas de aço que reduz impacto de terremotos em edifícios e pontes e pode funcionar sem eletricidade
- Uma fortuna não esperada está chegando para mudar a vida das pessoas com esses 5 signos
- Vale-refeição: empresa não pode descontar o benefício por faltas justificadas, segundo advogado
Além da praticidade, a panqueca também chama atenção pela versatilidade.
Pode ser preparada para o café da manhã, lanche da tarde ou até como uma refeição rápida durante o dia.
O preparo não exige equipamentos especiais e pode ser feito diretamente em uma frigideira comum.
Receita de pão de milho de frigideira
Ingredientes
- 1 xícara de flocão de milho (50 g)
- Água morna para hidratar
- 1 ovo
- Sal a gosto
- 1 colher (café) de fermento em pó
MODO DE PREPARO
- Em uma tigela, coloque o flocão de milho e hidrate com um pouco de água morna.
- A quantidade deve ser suficiente para deixá-lo úmido e levemente grudento, mas ainda granulado.
- Adicione o ovo, o sal e o fermento em pó. Misture bem até formar uma massa homogênea.
- Unte uma frigideira pequena com um pouco de azeite.
- Despeje a massa e espalhe para que cubra todo o fundo da frigideira.
- Quando a parte de baixo estiver dourada e começar a desgrudar da panela, vire a massa para dourar do outro lado.
- Acrescente o recheio de sua preferência sobre a massa e dobre ao meio, formando uma panqueca. Sirva em seguida.
Ideias de recheio para a panqueca de milho
- Queijo e presunto
- Frango desfiado com requeijão
- Queijo com tomate
- Carne moída temperada
- Manteiga ou requeijão simples
- Banana com mel ou canela
Além de prática, a panqueca de milho é uma daquelas receitas que provam que é possível preparar algo saboroso sem complicação.
Com poucos ingredientes e um preparo rápido, ela se torna uma ótima opção para variar o café da manhã e aproveitar o que já existe na cozinha.
Seja com recheios salgados ou versões mais simples, o resultado é sempre uma refeição leve, versátil e perfeita para começar o dia com mais sabor.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!