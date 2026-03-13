Gostosa, fácil e rápida: receita de panqueca de milho para o café da manhã

Com poucos ingredientes e preparo simples na frigideira, a panqueca de milho surge como opção prática para variar o café da manhã

Layne Brito - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nem sempre é preciso recorrer ao pão tradicional para montar um café da manhã saboroso. Com poucos ingredientes e um preparo que leva apenas alguns minutos, a panqueca de milho feita na frigideira tem conquistado espaço na rotina de quem busca praticidade sem abrir mão do sabor.

A receita é simples e leva como base o flocão de milho, ingrediente muito presente na culinária brasileira.

Combinado com ovo e fermento, ele forma uma massa leve que doura rapidamente na frigideira e pode ser recheada com diferentes ingredientes, tanto doces quanto salgados.

Além da praticidade, a panqueca também chama atenção pela versatilidade.

Pode ser preparada para o café da manhã, lanche da tarde ou até como uma refeição rápida durante o dia.

O preparo não exige equipamentos especiais e pode ser feito diretamente em uma frigideira comum.

Receita de pão de milho de frigideira

Ingredientes

1 xícara de flocão de milho (50 g)

Água morna para hidratar

1 ovo

Sal a gosto

1 colher (café) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, coloque o flocão de milho e hidrate com um pouco de água morna. A quantidade deve ser suficiente para deixá-lo úmido e levemente grudento, mas ainda granulado. Adicione o ovo, o sal e o fermento em pó. Misture bem até formar uma massa homogênea. Unte uma frigideira pequena com um pouco de azeite. Despeje a massa e espalhe para que cubra todo o fundo da frigideira. Quando a parte de baixo estiver dourada e começar a desgrudar da panela, vire a massa para dourar do outro lado. Acrescente o recheio de sua preferência sobre a massa e dobre ao meio, formando uma panqueca. Sirva em seguida.

Ideias de recheio para a panqueca de milho

Queijo e presunto

Frango desfiado com requeijão

Queijo com tomate

Carne moída temperada

Manteiga ou requeijão simples

Banana com mel ou canela

Além de prática, a panqueca de milho é uma daquelas receitas que provam que é possível preparar algo saboroso sem complicação.

Com poucos ingredientes e um preparo rápido, ela se torna uma ótima opção para variar o café da manhã e aproveitar o que já existe na cozinha.

Seja com recheios salgados ou versões mais simples, o resultado é sempre uma refeição leve, versátil e perfeita para começar o dia com mais sabor.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!