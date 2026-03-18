Receita de vó: massinha frita fácil e deliciosa, perfeita para o lanche do final da tarde

Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, essa sugestão resgata memórias afetivas e promete conquistar pelo sabor e pela simplicidade

Layne Brito - 18 de março de 2026

(Foto; Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Há receitas que vão muito além da cozinha. Basta sentir o cheiro se espalhando pela casa para que a memória faça o resto: a mesa posta sem pressa, o café passado na hora e aquele lanche simples, mas impossível de esquecer.

Entre as delícias que atravessam gerações, poucas são tão queridas quanto a tradicional massinha frita, presença certa nas tardes em família.

Fácil de preparar e feita com ingredientes que muita gente já tem em casa, a receita chama atenção justamente pela praticidade.

Não exige técnicas elaboradas nem uma longa lista de itens, o que faz dela uma ótima opção para quem busca um quitute rápido e saboroso para acompanhar o café no fim do dia.

Crocante por fora e macia por dentro, a massinha frita pode ser servida pura ou finalizada com açúcar e canela, agradando adultos e crianças.

O melhor é que o preparo permite aquele toque caseiro que remete às receitas de vó, cheias de afeto e sabor.

Receita da massinha frita

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo

1 ovo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de leite

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar (opcional)

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o ovo, o açúcar, a manteiga e o leite.

Em seguida, acrescente a farinha de trigo aos poucos, junto com o sal e o fermento, até formar uma massa macia e homogênea.

Abra a massa em uma superfície enfarinhada e corte em tiras ou quadradinhos.

Aqueça o óleo e frite as porções até dourarem dos dois lados. Retire, escorra em papel-toalha e, se desejar, finalize com açúcar e canela.

Assim, mais do que um simples lanche, a massinha frita se transforma em um convite para desacelerar e reviver pequenos prazeres do dia a dia.

Seja para dividir com a família ou aproveitar um momento só seu, a receita prova que, muitas vezes, são as coisas mais simples que trazem o maior conforto.

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