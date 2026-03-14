Leve, fácil e nutritivo: pãozinho saudável sem trigo e sem ovos para o café da tarde

Receita simples ensina como preparar pão sem trigo e sem ovos para quem busca alternativas mais leves no dia a dia

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Da terra)

Com o aumento do interesse por uma alimentação saudável, muitas pessoas têm buscado alternativas ao pão tradicional. Uma dessas opções é uma receita simples de pão que não leva trigo nem ovos.

A proposta é oferecer uma alternativa prática para quem tem restrições alimentares, como intolerância ao glúten ou alergia a ovos, ou para quem apenas deseja variar o cardápio do dia a dia.

Fácil de preparar, a receita promete unir sabor, dieta saudável, leveza e praticidade, podendo ser uma opção diferente para o café da manhã ou para lanches ao longo do dia.

A magia dos ingredientes simples

A beleza desta receita reside na sua simplicidade e na escolha de componentes naturais e acessíveis. Com apenas alguns itens, você estará a um passo de criar um pãozinho que surpreenderá pelo sabor e pela textura.

1 xícara (chá) de aveia em flocos finos ou farinha de aveia: A base nutritiva que confere estrutura e fibras. Para dietas sem glúten, certifique-se de usar aveia certificada.

A base nutritiva que confere estrutura e fibras. Para dietas sem glúten, certifique-se de usar aveia certificada. 1 xícara (chá) de polvilho doce: O toque especial que garante a leveza e a maciez características.

O toque especial que garante a leveza e a maciez características. 1 caixa (200 g) de creme de leite ou iogurte natural: O ingrediente aglutinante que substitui os ovos e o trigo, proporcionando umidade e sabor. Escolha a opção que melhor se adapta à sua preferência ou restrição alimentar.

O ingrediente aglutinante que substitui os ovos e o trigo, proporcionando umidade e sabor. Escolha a opção que melhor se adapta à sua preferência ou restrição alimentar. 1 colher (chá) de sal: Para realçar todos os sabores.

Para realçar todos os sabores. 1 colher (sopa) de fermento químico em pó: O segredo para um pãozinho crescido e aerado.

Desvendando o preparo: sem segredos, sem sofrimento

Prepare-se para uma jornada culinária que dispensa o trabalho de sovar e as longas esperas. Em poucos passos, você terá pãezinhos frescos e aromáticos saindo do seu forno.

Aqueça o forno: Comece preaquecendo seu forno a 180 °C. Este passo é crucial para garantir que os pãezinhos assem de maneira uniforme e atinjam a textura ideal. A união dos secos: Em uma tigela espaçosa, combine a aveia (ou farinha de aveia), o polvilho doce e o sal. Misture bem para que os ingredientes se integrem por completo. O toque cremoso: Adicione o creme de leite ou iogurte natural à mistura de secos. Com uma espátula ou colher, incorpore o líquido até obter uma massa homogênea e maleável. Se a massa parecer muito seca, não hesite em adicionar um pouco mais de creme de leite, colher por colher, até atingir o ponto certo. O fermento, delicadamente: Por último, mas não menos importante, adicione o fermento químico em pó. Misture com suavidade, apenas o suficiente para que ele se distribua pela massa, sem trabalhar demais. Mãos à obra: Com as mãos levemente untadas, modele pequenas bolinhas com a massa. O tamanho ideal é aquele que cabe na palma da sua mão, garantindo um cozimento perfeito. Ao forno: Disponha as bolinhas em uma assadeira previamente untada ou forrada com papel-manteiga, deixando um pequeno espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que estejam levemente dourados e com uma casquinha apetitosa.

Versatilidade à mesa: como servir seu pãozinho

Este pãozinho é um verdadeiro camaleão culinário, adaptando-se a diversas ocasiões e preferências:

Café da manhã revigorante: Sirva-o ainda quentinho com uma generosa camada de manteiga, geleia caseira ou uma pastinha vegetal de sua escolha.

Sirva-o ainda quentinho com uma generosa camada de manteiga, geleia caseira ou uma pastinha vegetal de sua escolha. Lanche da tarde aconchegante: Perfeito para acompanhar uma xícara de café fresco ou um chá aromático, transformando seu lanche em um momento de puro prazer.

Perfeito para acompanhar uma xícara de café fresco ou um chá aromático, transformando seu lanche em um momento de puro prazer. Recheado e irresistível: Para uma refeição mais substanciosa, corte o pãozinho ao meio e recheie com queijo vegetal, patês ou outros acompanhamentos de sua preferência.

Dicas de mestre para um pãozinho perfeito

Aveia sem glúten: Se a receita for destinada a pessoas com sensibilidade ou intolerância ao glúten, opte por aveia que possua certificação de ausência de glúten.

Se a receita for destinada a pessoas com sensibilidade ou intolerância ao glúten, opte por aveia que possua certificação de ausência de glúten. Ajuste da textura: A consistência da massa pode variar. Se notar que está muito seca, adicione pequenas quantidades de creme de leite até que fique macia e fácil de modelar.

A consistência da massa pode variar. Se notar que está muito seca, adicione pequenas quantidades de creme de leite até que fique macia e fácil de modelar. Explosão de sabor: Para um toque extra de aroma e sabor, experimente adicionar ervas secas (como orégano ou alecrim) ou sementes (chia, linhaça, gergelim) à massa antes de assar.

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