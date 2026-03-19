Companheiro é o principal suspeito de matar diarista encontrada em área de mata em Goiânia

Relatos de testemunhas indicam que Ana Lúcia vivia um relacionamento marcado por agressões físicas e ameaças constantes

Davi Galvão - 19 de março de 2026

Diarista estava desaparecida desde o dia 14, com o corpo sendo encontrado apenas no dia 17. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) aponta o companheiro de Ana Lúcia Gomes da Silva como o principal suspeito do assassinato da diarista.

O corpo da vítima foi localizado na última terça-feira (17), enrolado em um lençol, em uma região de vegetação em frente ao Parque Nova Esperança, no Setor Santos Dumont, na capital. Até o momento, o investigado permanece foragido.

Ameaças e histórico de violência

Investigações preliminares e relatos de testemunhas indicam que Ana Lúcia vivia um relacionamento marcado por agressões físicas e ameaças constantes.

De acordo com informações colhidas pela TV Anhanguera, o suspeito teria declarado publicamente a intenção de matar a diarista apenas um dia antes do desaparecimento dela.

Uma amiga da vítima relatou que o casal chegou a se separar devido ao comportamento conturbado do homem, mas reatou o relacionamento posteriormente. O nome do suspeito não foi liberado pelas autoridades policiais.

O desaparecimento e a descoberta

Ana Lúcia, que era natural do Pará e residia em Goiás há duas décadas, estava desaparecida desde sábado (14). Nos últimos dois anos, ela morava com o suspeito no Bairro Capuava e trabalhava como diarista.

A descoberta do corpo ocorreu após funcionários de uma empresa local avistarem o volume na mata e acionarem as forças de segurança.

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) assumiu o caso e já realizou os primeiros levantamentos no local do crime.

A PC aguarda agora o resultado dos laudos periciais da Polícia Científica para determinar a causa exata da morte e colher evidências que confirmem a dinâmica do feminicídio.

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