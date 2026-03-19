O segredo para fazer um bife acebolado perfeito em menos de 5 minutos

Uma técnica simples muda a ordem do preparo e pode deixar a carne mais suculenta e a cebola no ponto certo

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/ Instagram /@temperandocomjanainandrade)

Preparar um bife acebolado saboroso, suculento e com aparência de restaurante pode ser mais fácil do que muita gente imagina. O segredo, porém, não está apenas no tempero, mas principalmente na ordem em que cada ingrediente vai para a frigideira.

A proposta é simples: usar poucos itens, acelerar o processo e evitar um dos erros mais comuns no preparo da receita, que é deixar a carne esfriar enquanto a cebola termina de cozinhar.

Com uma técnica prática, o prato fica pronto em menos de cinco minutos e ainda preserva o sabor e a suculência do bife.

Para a receita, são necessários apenas alguns ingredientes básicos:

Ingredientes:

1 bife (da sua preferência)

1 cebola cortada em rodelas (cerca de 0,5 cm)

Óleo

Sal a gosto

Pimenta a gosto

O diferencial está no modo de preparo, que começa justamente pela cebola:

Modo de preparo:

Aqueça a frigideira e adicione um fio de óleo. Coloque a cebola e deixe dourar bem dos dois lados até ficar caramelizada. Retire a cebola da frigideira e reserve. Tempere o bife com sal e pimenta. Passe um pouco de óleo nos dois lados da carne. Coloque o bife na mesma frigideira quente. Deixe grelhar até começar a “transpirar” e vire. Após atingir o ponto desejado, adicione a cebola novamente. Misture rapidamente para incorporar os sabores.

Assim que a cebola estiver bem dourada e macia, ela deve ser retirada da frigideira.

Nesse momento, a superfície já estará marcada pelo sabor deixado por ela, o que ajuda a intensificar o gosto da carne.

O preparo do bife é rápido e direto. Ao começar a “transpirar”, sinal de que atingiu o ponto ideal, basta virar e finalizar.

Depois, a cebola retorna apenas para aquecer e absorver o suco da carne.

A técnica aposta justamente nisso: cebola pronta antes, frigideira bem quente e carne no tempo certo.

O resultado é um bife acebolado dourado, suculento e cheio de sabor, sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!