O segredo para fazer um bife acebolado perfeito em menos de 5 minutos
Uma técnica simples muda a ordem do preparo e pode deixar a carne mais suculenta e a cebola no ponto certo
Preparar um bife acebolado saboroso, suculento e com aparência de restaurante pode ser mais fácil do que muita gente imagina. O segredo, porém, não está apenas no tempero, mas principalmente na ordem em que cada ingrediente vai para a frigideira.
A proposta é simples: usar poucos itens, acelerar o processo e evitar um dos erros mais comuns no preparo da receita, que é deixar a carne esfriar enquanto a cebola termina de cozinhar.
Com uma técnica prática, o prato fica pronto em menos de cinco minutos e ainda preserva o sabor e a suculência do bife.
Para a receita, são necessários apenas alguns ingredientes básicos:
Ingredientes:
- 1 bife (da sua preferência)
- 1 cebola cortada em rodelas (cerca de 0,5 cm)
- Óleo
- Sal a gosto
- Pimenta a gosto
O diferencial está no modo de preparo, que começa justamente pela cebola:
Modo de preparo:
- Aqueça a frigideira e adicione um fio de óleo.
- Coloque a cebola e deixe dourar bem dos dois lados até ficar caramelizada.
- Retire a cebola da frigideira e reserve.
- Tempere o bife com sal e pimenta.
- Passe um pouco de óleo nos dois lados da carne.
- Coloque o bife na mesma frigideira quente.
- Deixe grelhar até começar a “transpirar” e vire.
- Após atingir o ponto desejado, adicione a cebola novamente.
- Misture rapidamente para incorporar os sabores.
Assim que a cebola estiver bem dourada e macia, ela deve ser retirada da frigideira.
Nesse momento, a superfície já estará marcada pelo sabor deixado por ela, o que ajuda a intensificar o gosto da carne.
O preparo do bife é rápido e direto. Ao começar a “transpirar”, sinal de que atingiu o ponto ideal, basta virar e finalizar.
Depois, a cebola retorna apenas para aquecer e absorver o suco da carne.
A técnica aposta justamente nisso: cebola pronta antes, frigideira bem quente e carne no tempo certo.
O resultado é um bife acebolado dourado, suculento e cheio de sabor, sem complicação.
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